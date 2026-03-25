Pozitív lett a cápák drogtesztje: kokaint mutattak ki a szervezetükben

A kokainos cápákat találó kutatók a Bahamákhoz tartozó Eleuthera-sziget környékén vettek mintákat, és megállapították, hogy az állatok szervezetében nemcsak kokain, hanem koffein és különféle fájdalomcsillapítók nyomai is kimutathatók. A vizsgálat során 85 cápa vérmintáját elemezték, és az esetek mintegy harmadában találtak valamilyen gyógyszer – vagy drogszármazékot – közölte a Mirror.

A kokainos cápákra a Bahamák környékén figyeltek fel (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A kokainos cápák mögött is az ember áll

A szakemberek szerint a jelenség hátterében elsősorban az állhat, hogy az emberek által a tengerbe juttatott szennyező anyagok – például szennyvíz, illegálisan kidobott gyógyszerek vagy akár kábítószerszállítmányok maradványai – bekerülnek a tengeri élővilágba. Ezeket az anyagokat a tudomány úgynevezett „feltörekvő szennyező anyagoknak” (CEC) nevezi, mivel egyre nagyobb figyelmet kapnak a környezetre gyakorolt hatásuk miatt.

A kutatást vezető szakértő szerint kiemelten fontos megérteni, hogy ezek a vegyületek milyen hatással vannak a cápák szervezetére és viselkedésére, mivel ezek az állatok kulcsszerepet játszanak a tengeri ökoszisztémák egyensúlyának fenntartásában.

Egyelőre nem világos, hogy a kimutatott anyagok pontosan milyen mértékben befolyásolják az állatok életét, de a tudósok további vizsgálatokat sürgetnek.

Nem ez az első alkalom, hogy kokaint találnak cápákban: korábban Brazíliában is kimutatták a kábítószer jelenlétét egyes fajoknál. Ott a kutatók arra figyelmeztettek, hogy a tartós kitettség akár a cápák viselkedését is megváltoztathatja.

