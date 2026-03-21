A világnapot 1999-ben hirdette meg az UNESCO, hogy ösztönözze a költészet olvasását, írását és tanítását, valamint támogassa a kisebb nyelvek irodalmi hagyományainak megőrzését. Azóta számos országban irodalmi estekkel, felolvasásokkal, iskolai rendezvényekkel és kulturális programokkal emlékeznek meg róla.

Petőfi Sándor az egyik legnagyobb magyar költő. Rá is emlékezünk a költészet világnapja alkalmából.

A költészet világnapja

A költészet az irodalom egyik legrégebbi formája. Már az ókori civilizációkban is fontos szerepet töltött be: az emberek versekben adták tovább történeteiket, hősi tetteiket és hitvilágukat. A költészet különleges ereje abban rejlik, hogy tömör formában képes kifejezni érzelmeket, gondolatokat és tapasztalatokat. Egy vers gyakran néhány sorban mond el olyan érzéseket, amelyeket prózában hosszú oldalakon keresztül lehetne csak megfogalmazni.

Éppen ezért sokan a költészetet az emberi érzelmek egyik legtisztább kifejezési formájának tartják.

Magyar költők öröksége



Magyarország gazdag költészeti hagyományokkal rendelkezik. Olyan nagy hatású alkotók munkássága formálta az irodalmat, mint Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, József Attila vagy Radnóti Miklós. Verseik ma is az iskolai oktatás és a kulturális élet meghatározó részei. A költészet világnapja alkalmat ad arra is, hogy a klasszikus szerzők mellett a kortárs költők munkái is nagyobb figyelmet kapjanak. Az irodalmi estek, felolvasások és online kezdeményezések segítenek abban, hogy a versek a fiatalabb generációkhoz is közelebb kerüljenek.

A versek mindennapi szerepe



Bár sokan az iskolai tananyaghoz kötik, a költészet jóval több ennél. Versek hangzanak el ünnepeken, megemlékezéseken, szerelmi vallomásokban vagy akár személyes nehézségek idején is. Egy jól megfogalmazott vers képes vigaszt nyújtani, gondolatokat ébreszteni vagy egyszerűen szépséget vinni a mindennapokba. A költészet világnapja arra emlékeztet, hogy a versek nem csupán könyvek lapjain élnek: a nyelv gazdagságát és az emberi tapasztalat mélységét hordozzák. Március 21-e ezért nemcsak a költők, hanem minden olvasó ünnepe is, aki megtapasztalta már, milyen ereje lehet néhány jól megválasztott szónak. Korábban az Origo írt tíz történetről, amit biztosan nem hallott József Attiláról.

