Óriási drogfogás: elképesztő mennyiségű kokaint találtak

Bogotában 2026. március 31-én, kedden ismertették, hogy a szállítmányra az ország északnyugati részén, az Urabá régió egyik kikötőjében csaptak le. A kolumbiai drogfogás során a rendőrség szerint a kokaint az Egyesült Királyságba tartó élelmiszer-szállítmányban, kilós csomagokban rejtették el.

Kolumbiai drogfogás: négy tonna kokaint foglaltak le egy kikötőben

Kolumbia drogfogás – Fellépés a kábítószer-kereskedelem ellen

A hatóságok becslése szerint a lefoglalt drog értéke elérheti a 155 millió dollárt (~52 milliárd forint) a feketepiacon.

A bejelentést William Castano Ramos, a rendőrség különleges egységének vezetője tette közzé az X közösségi oldalon – közölte az MTI.