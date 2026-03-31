Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Óriási drogfogás: elképesztő mennyiségű kokaint találtak

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Óriási drogfogást jelentettek be Kolumbiában, ahol a hatóságok négy tonna kokaint foglaltak le egy átfogó akció során. A mostani kolumbiai drogfogás az utóbbi évek egyik legnagyobb ilyen művelete volt az országban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bogotában 2026. március 31-én, kedden ismertették, hogy a szállítmányra az ország északnyugati részén, az Urabá régió egyik kikötőjében csaptak le. A kolumbiai drogfogás során a rendőrség szerint a kokaint az Egyesült Királyságba tartó élelmiszer-szállítmányban, kilós csomagokban rejtették el.

Kolumbiai drogfogás: négy tonna kokaint foglaltak le egy kikötőben
Fotó: Fejuz / Unsplash

Kolumbia drogfogás – Fellépés a kábítószer-kereskedelem ellen

A hatóságok becslése szerint a lefoglalt drog értéke elérheti a 155 millió dollárt (~52 milliárd forint) a feketepiacon. 

A bejelentést William Castano Ramos, a rendőrség különleges egységének vezetője tette közzé az X közösségi oldalon – közölte az MTI.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!