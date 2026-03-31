Óriási drogfogás: elképesztő mennyiségű kokaint találtak

Bogotában 2026. március 31-én, kedden ismertették, hogy a szállítmányra az ország északnyugati részén, az Urabá régió egyik kikötőjében csaptak le. A kolumbiai drogfogás során a rendőrség szerint a kokaint az Egyesült Királyságba tartó élelmiszer-szállítmányban, kilós csomagokban rejtették el.
Kolumbia drogfogás – Fellépés a kábítószer-kereskedelem ellen
A hatóságok becslése szerint a lefoglalt drog értéke elérheti a 155 millió dollárt (~52 milliárd forint) a feketepiacon.
A bejelentést William Castano Ramos, a rendőrség különleges egységének vezetője tette közzé az X közösségi oldalon – közölte az MTI.
Barbie babát szerettek volna, kokaint is kaptak
Több vásárló is váratlan helyzettel szembesült egy hétvégi vásárlást követően az Egyesült Államokban. A kokain jelenlétét egy hétköznapi termék csomagolásában azonosították, amely azonnali rendőrségi intézkedést vont maga után.
