Napokig feküdt élet és halál között a nő – félelmetes túlvilági élményről számolt be

Egy nő 18 napot töltött kómában, miután súlyos tüdőelégtelenség lépett fel nála, és különös, túlvilági élményekről számolt be. Kathy McDaniel szerint a kóma nemcsak az életéért vívott harcot jelentette, hanem egy rendkívüli utazást a pokolból a mennybe – írja a Need To Know.

Rendkívüli túlvilági tapasztalatokról számolt be a kóma után (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Pokol és menny: túlvilági tapasztalatok kóma alatt

Kathy 53 éves volt, amikor akut légzési distressz szindróma miatt mesterséges kómába került. Bár erős nyugtatókat kapott, amelyeknek el kellett volna nyomniuk az emlékeit, beszámolója szerint ébredésekor egy sötét és félelmetes világban találta magát. Napokon át démonok vették körül, akik folyamatosan fenyegették és minden erejét próbára tették. A hosszú küzdelem után egy váratlan pillanatban hatalmas szeretet és béke árasztotta el, és „a mennybe repítették”.

Itt találkozott újra elhunyt vőlegényével, Rickkel, akivel telepatikus módon kommunikált, mielőtt visszatért a valóságba.

Amikor Kathy felébredt a kórházi ágyában, rájött, hogy 18 napig volt kómában. Bár a történteket eleinte csak a családjának mesélte el, ma már memoárjában és interjúiban beszél rendkívüli élményéről, amelyben a pokol démonjai és a menny békés pillanatai egyaránt részei voltak az utazásnak. Azt vallja, hogy még a legnehezebb tapasztalatok is tanulságosak lehetnek, és segíthetnek értékelni az életet. A kóma nemcsak fizikai állapotot jelentett Kathy számára, hanem egy olyan élményt is, amelyről ma már több ezer ember hallott: egy 18 napos határhelyzetet, ahol a valóság és a túlvilág határai elmosódtak.

