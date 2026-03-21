Kómába esett a népszerű sportriporter, az édesanyja mentette meg az életét

Seema Jaswal, a BBC ismert arca – aki többek között snookerközvetítésekben, valamint világbajnoki és Bajnokok Ligája műsorokban is szerepel – tinédzserként kómába esett, miután agyhártyagyulladással küzdött – írja a The Sun.

Amikor Seema Jaswal fiatalon kómába esett, még nem tudhatta, milyen ígéretes sportriporteri pályafutás előtt áll (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Félrediagnosztizálták, ezért kómába esett a népszerű sportműsorvezető

A kezdeti tüneteket azonban félreértelmezték. Az orvosok eleinte influenzára gyanakodtak, miközben az állapota egyre romlott. A fiatal lány erős fájdalmakról, fényérzékenységről és hányásról számolt be, végül pedig olyan súlyos lett a helyzet, hogy elvesztette az eszméletét.

A fordulópontot az édesanyja gyors reakciója jelentette. Seema Jaswal elmondta, hogy édesanyja érezte, hogy nagyobb a baj, ezért azonnal mentőt hívott. A műsorvezető később úgy fogalmazott: rengeteget köszönhet neki, hiszen az időben érkező segítség nélkül tragédia is történhetett volna.

A kómából végül 24–48 óra után tért magához. Bár heteket töltött kórházban, és jelentősen legyengült, végül teljesen felépült. Saját bevallása szerint hatalmas szerencséje volt, hiszen az agyhártyagyulladás sok esetben maradandó károsodással járhat.

A BBC sztárja ma már egy alapítvány nagyköveteként is próbál segíteni. Kiemelte, hogy a tünetek könnyen összetéveszthetők más betegségekkel, ezért fontos odafigyelni a figyelmeztető jelekre, mint a magas láz, merev nyak, hányás, erős fejfájás vagy izomfájdalom.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy sokan a kiütéseket tartják a legfontosabb tünetnek, holott azok gyakran csak a betegség késői szakaszában jelentkeznek.

Hirdetés

