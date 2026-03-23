Ezért romlik az egészsége anélkül, hogy észrevenné

A konfliktusos kapcsolatok mindennapjaink részei: egy kritikus pillantás, egy váratlan vita vagy egy feszültséggel teli beszélgetés könnyen rányomhatja bélyegét a hangulatunkra. Új kutatások szerint azonban a stresszt okozó interakciók azonban nemcsak a lelkünkre hatnak: a testre és a pszichére is jelentős befolyással bírnak – írja a Fitbook.

Milyen hatással vannak a konfliktusos kapcsolatok a szervezetre?

A tanulmány több mint 2600 felnőttet vizsgált, hogy kiderüljön, milyen gyakran tapasztalnak terhelő kapcsolatokat, és ezek milyen hatással vannak a szervezetre. A résztvevők nyálmintáit epigenetikus módszerekkel elemezték, amelyek feltárják a test öregedési sebességét.

Az eredmények azt mutatták, hogy a gyakori stresszt okozó kapcsolatok felgyorsítják a biológiai öregedést.

A konfliktusos interakciók emellett hosszú távon gyulladásokat és hormonális egyensúlyzavarokat is előidézhetnek, ami a test egészének működését befolyásolja.

Milyen pszichés és fizikai következmények léphetnek fel?

A terhelő kapcsolatok nemcsak a testet, a lelket is próbára teszik. Az érintettek gyakrabban számoltak be szorongásról, depresszióról és romló önértékelésről. Emellett a fizikai egészségük is érintett: magasabb testtömegindexet mértek, és nőtt a krónikus betegségek kockázata. Különösen a családi konfliktusok bizonyultak erősen stresszterhelőnek, míg a párkapcsolati feszültségek esetén a támogatás gyakran mérsékli a negatív hatásokat.

Mit tehetünk a konfliktusos kapcsolatok káros hatásai ellen?

A kutatás hangsúlyozza, hogy a kapcsolatok minősége kulcsfontosságú az egészség és a jólét szempontjából. Tudatos stresszkezeléssel, határok kijelölésével és a konfliktusok tudatos kezelésével jelentősen csökkenthetjük a negatív következményeket.

