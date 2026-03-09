Az anyja kenőcsétől produkált koravén tüneteket a 3 éves kislány

Az 52 éves Samantha Ashworth először hangulatingadozásokat és testi változásokat vett észre a lányán, amelyek inkább kamaszokra jellemzőek. A nő – aki újszülöttkori hallásszűrőként és képzett bölcsődei szakemberként dolgozott – azonnal gyanakodni kezdett a koravén jelek láttán, számolt be a Daily Mail.
Tudtam, hogy valami nincs rendben, de úgy éreztem, nem hallgatnak rám
– mondta.
A kislány végül több orvosi vizsgálat és egy év bizonytalanság után kapta meg a diagnózist: korai pubertás.
A hormonpótló gél okozhatta a koravén változásokat
Az orvosok szerint a rendkívül korai hormonális változásokat valószínűleg az okozhatta, hogy a gyermek véletlenül kapcsolatba került az édesanyja menopauzakezelésére használt Estradiol tartalmú géljével. Az ilyen készítmények a hormonpótló kezelés részeként használatosak, és a bőrön keresztül felszívódva enyhítik a menopauza tüneteit. A szakértők szerint bár a hormonátvitel ritka, előfordulhat, ha a gyógyszert használó felnőtt bőre közvetlenül érintkezik egy gyerekével.
Lehet, hogy egyszerűen ölelkezés közben került kapcsolatba a géllel
– mondta az édesanya.
„Mintha egy tinédzser lenne”
A nő szerint lánya állapota rendkívül megterhelő volt a család számára.
Olyan hangulatingadozásai voltak, mint egy tinédzsernek. Ajtókat csapkodott, sírt, kiabált, és nem értette, mi történik a testével
– mesélte.
A kislány háromévesen már 6-7 éves gyerekeknek való ruhákat hordott, és gyakran olyan érzelmi kitörései voltak, amelyeket nehéz volt kezelni. Az édesanya szerint ez azt is jelentette, hogy a gyermeke „nem élhette meg a normális gyerekkort”.
A szakértők is figyelmeztetnek
A gyermekendokrinológiával foglalkozó szakemberek régóta felhívják a figyelmet arra, hogy a hormonális gyógyszerek rendkívül erős hatásúak. Egy svéd szakértő, Jovanna Dahlgren korábban arról beszélt, hogy a szülők gyakran csak akkor döbbennek rá a kockázatokra, amikor már megtörtént a baj. Más esetekben például fiúgyermekeknél is megfigyeltek hormonális változásokat, miután kapcsolatba kerültek szüleik hormonkezelésével.
A brit gyógyszerhatóság korábban már figyelmeztetett arra, hogy a hormonális gélek használatakor fontos:
- alaposan kezet mosni alkalmazás után,
- kerülni a bőr-bőr érintkezést kisgyermekekkel,
- és betartani a használati utasítás minden lépését.
Az ilyen készítmények egyre elterjedtebbek: Angliában például több mint 14 millió hormonpótló kezelést írtak fel egyetlen év alatt.
Rendszeres ellenőrzésre jár
A kislány állapotát ma már rendszeresen figyelik az orvosok, és félévente kontrollvizsgálatokra jár. Édesanyja most azért beszélt nyilvánosan a történetükről, hogy más szülők is tisztában legyenek a kockázatokkal.
Nem akarok senki hibáztatni. Csak szeretném, ha más családok tudnák, mennyire fontos az óvatosság
– mondta.
