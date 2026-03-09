Az anyja kenőcsétől produkált koravén tüneteket a 3 éves kislány

Hírlevél
Egy brit édesanya drámai történettel hívta fel a figyelmet a hormonális gyógyszerek egyik kevéssé ismert kockázatára. Kislányánál hároméves korban koravén „tünetek” jelentkeztek, megindult a pubertás, ami az orvosok szerint összefügghetett azzal a hormonpótló géllel, amelyet menopauzás tünetei miatt használt.
Az 52 éves Samantha Ashworth először hangulatingadozásokat és testi változásokat vett észre a lányán, amelyek inkább kamaszokra jellemzőek. A nő – aki újszülöttkori hallásszűrőként és képzett bölcsődei szakemberként dolgozott – azonnal gyanakodni kezdett a koravén jelek láttán, számolt be a Daily Mail.

koravén
Az anyja által használt hormonális gél miatt jelentkezhetettek koravén tünetek a hároméves kislánynál – Fotó: pexels.com

Tudtam, hogy valami nincs rendben, de úgy éreztem, nem hallgatnak rám

 – mondta.

A kislány végül több orvosi vizsgálat és egy év bizonytalanság után kapta meg a diagnózist: korai pubertás.

A hormonpótló gél okozhatta a koravén változásokat

Az orvosok szerint a rendkívül korai hormonális változásokat valószínűleg az okozhatta, hogy a gyermek véletlenül kapcsolatba került az édesanyja menopauzakezelésére használt Estradiol tartalmú géljével.  Az ilyen készítmények a hormonpótló kezelés részeként használatosak, és a bőrön keresztül felszívódva enyhítik a menopauza tüneteit. A szakértők szerint bár a hormonátvitel ritka, előfordulhat, ha a gyógyszert használó felnőtt bőre közvetlenül érintkezik egy gyerekével.

Lehet, hogy egyszerűen ölelkezés közben került kapcsolatba a géllel

 – mondta az édesanya.

„Mintha egy tinédzser lenne”

A nő szerint lánya állapota rendkívül megterhelő volt a család számára.

Olyan hangulatingadozásai voltak, mint egy tinédzsernek. Ajtókat csapkodott, sírt, kiabált, és nem értette, mi történik a testével

 – mesélte.

A kislány háromévesen már 6-7 éves gyerekeknek való ruhákat hordott, és gyakran olyan érzelmi kitörései voltak, amelyeket nehéz volt kezelni. Az édesanya szerint ez azt is jelentette, hogy a gyermeke „nem élhette meg a normális gyerekkort”.

A szakértők is figyelmeztetnek

A gyermekendokrinológiával foglalkozó szakemberek régóta felhívják a figyelmet arra, hogy a hormonális gyógyszerek rendkívül erős hatásúak. Egy svéd szakértő, Jovanna Dahlgren korábban arról beszélt, hogy a szülők gyakran csak akkor döbbennek rá a kockázatokra, amikor már megtörtént a baj. Más esetekben például fiúgyermekeknél is megfigyeltek hormonális változásokat, miután kapcsolatba kerültek szüleik hormonkezelésével.

A brit gyógyszerhatóság korábban már figyelmeztetett arra, hogy a hormonális gélek használatakor fontos:

  • alaposan kezet mosni alkalmazás után,
  • kerülni a bőr-bőr érintkezést kisgyermekekkel,
  • és betartani a használati utasítás minden lépését.

Az ilyen készítmények egyre elterjedtebbek: Angliában például több mint 14 millió hormonpótló kezelést írtak fel egyetlen év alatt.

Rendszeres ellenőrzésre jár

A kislány állapotát ma már rendszeresen figyelik az orvosok, és félévente kontrollvizsgálatokra jár. Édesanyja most azért beszélt nyilvánosan a történetükről, hogy más szülők is tisztában legyenek a kockázatokkal.

Nem akarok senki hibáztatni. Csak szeretném, ha más családok tudnák, mennyire fontos az óvatosság

 – mondta.

