Az anyja kenőcsétől produkált koravén tüneteket a 3 éves kislány

Az 52 éves Samantha Ashworth először hangulatingadozásokat és testi változásokat vett észre a lányán, amelyek inkább kamaszokra jellemzőek. A nő – aki újszülöttkori hallásszűrőként és képzett bölcsődei szakemberként dolgozott – azonnal gyanakodni kezdett a koravén jelek láttán, számolt be a Daily Mail.

Az anyja által használt hormonális gél miatt jelentkezhetettek koravén tünetek a hároméves kislánynál – Fotó: pexels.com

Tudtam, hogy valami nincs rendben, de úgy éreztem, nem hallgatnak rám

– mondta.

A kislány végül több orvosi vizsgálat és egy év bizonytalanság után kapta meg a diagnózist: korai pubertás.

A hormonpótló gél okozhatta a koravén változásokat

Az orvosok szerint a rendkívül korai hormonális változásokat valószínűleg az okozhatta, hogy a gyermek véletlenül kapcsolatba került az édesanyja menopauzakezelésére használt Estradiol tartalmú géljével. Az ilyen készítmények a hormonpótló kezelés részeként használatosak, és a bőrön keresztül felszívódva enyhítik a menopauza tüneteit. A szakértők szerint bár a hormonátvitel ritka, előfordulhat, ha a gyógyszert használó felnőtt bőre közvetlenül érintkezik egy gyerekével.

Lehet, hogy egyszerűen ölelkezés közben került kapcsolatba a géllel

– mondta az édesanya.

„Mintha egy tinédzser lenne”

A nő szerint lánya állapota rendkívül megterhelő volt a család számára.

Olyan hangulatingadozásai voltak, mint egy tinédzsernek. Ajtókat csapkodott, sírt, kiabált, és nem értette, mi történik a testével

– mesélte.

A kislány háromévesen már 6-7 éves gyerekeknek való ruhákat hordott, és gyakran olyan érzelmi kitörései voltak, amelyeket nehéz volt kezelni. Az édesanya szerint ez azt is jelentette, hogy a gyermeke „nem élhette meg a normális gyerekkort”.

A szakértők is figyelmeztetnek

A gyermekendokrinológiával foglalkozó szakemberek régóta felhívják a figyelmet arra, hogy a hormonális gyógyszerek rendkívül erős hatásúak. Egy svéd szakértő, Jovanna Dahlgren korábban arról beszélt, hogy a szülők gyakran csak akkor döbbennek rá a kockázatokra, amikor már megtörtént a baj. Más esetekben például fiúgyermekeknél is megfigyeltek hormonális változásokat, miután kapcsolatba kerültek szüleik hormonkezelésével.