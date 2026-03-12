Milliók halnak meg a szuperbaktériumok miatt, a WHO szerint is súlyos a helyzet

A kórházi szuperbaktériumok ellen a WHO új iránymutatást adott ki, mert a jelenlegi fejlesztések nem tartanak lépést a rezisztens fertőzések terjedésével. A szervezet azt szeretné, hogy a kutatás-fejlesztés a legsürgetőbb területekre összpontosuljon – olvasható a The Telegraph cikkében.

Kórházi szuperbaktériumok miatt évente több mint egymillió haláleset történik (illusztráció)

Fotó: NANOCLUSTERING/SCIENCE PHOTO LIB / MEE

A WHO szerint sürgősen új antibiotikumokra van szükség a kórházi szuperbaktériumok ellen, mert a gyógyszerrezisztens fertőzések terjedése gyorsabb, mint az új készítmények fejlesztése.

Az antimikrobiális rezisztencia, vagyis amikor a baktériumok ellenállóvá válnak a gyógyszerekkel szemben, már most évente több mint egymillió halálesethez járul hozzá világszerte, és 2050-re akár évi 10 millió ember halálát is okozhatja.

A WHO ezért új iránymutatást adott ki, hogy a gyógyszergyártók a legsürgetőbb területekre összpontosítsák a kutatás-fejlesztést.

A szervezet három fő célt jelölt meg. Az első a Gram-negatív baktériumok elleni új gyógyszerek kifejlesztése.

Ezek a kórokozók, például az Acinetobacter baumannii vagy a Pseudomonas aeruginosa, különösen veszélyesek, mert nehezen pusztíthatók el, és főként kórházakban, legyengült vagy műtét után lábadozó betegeknél okoznak súlyos fertőzéseket, például szepszist vagy tüdőgyulladást.

A második cél olyan antibiotikumok fejlesztése, amelyek a legyengült immunrendszerű betegek fertőzéseit is kezelni tudják. Különösen nagy gondot jelent az Enterococcus faecium nevű baktérium, amely világszerte a kórházi fertőzések egyik vezető oka, és több antibiotikumnak, köztük a vancomycinnek is ellenállhat. Ez azért riasztó, mert a fertőzések jelentős része halálos kimenetelű.

Az antibiotikum-fejlesztés drága, lassú és kockázatos

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

A harmadik prioritás a bakteriális agyhártyagyulladás elleni jobb gyógyszerek kifejlesztése. Ez a fertőzés az agyat és a gerincvelőt érinti, sok esetben halálos, a túlélőknél pedig maradandó károsodásokat okozhat. A WHO szerint azért is nehéz kezelni, mert sok antibiotikum nem jut el megfelelő mennyiségben az agyat körülvevő folyadékba.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az antibiotikum-fejlesztés drága, lassú és kockázatos. Egyetlen új gyógyszer kifejlesztése több mint egymilliárd fontba (450 milliárd forint) kerülhet, és 10–15 évig is eltarthat, miközben a jelöltek többsége elbukik.

Emiatt a gyógyszercégek gyakran inkább jövedelmezőbb területekre, például a daganatos vagy cukorbetegség elleni készítményekre koncentrálnak. A WHO szerint azonban szemléletváltásra van szükség, mert a jelenlegi ütem mellett a baktériumok gyorsabban alkalmazkodnak, mint ahogy az orvostudomány új fegyvereket tud adni ellenük.