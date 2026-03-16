Kórházi tűz pusztított az intenzív osztályon, többen meghaltak

Tíz ember életét vesztette egy súlyos kórházi tűz során India keleti részén, Odisha államban. A tűz hétfő hajnalban ütött ki a cuttacki SCB Medical College és Kórház intenzív osztályán, és több kórházi dolgozó is megsérült, miközben a betegeket próbálták kimenteni – írja a BBC.

A kórházi tűz áldozatainak hozzátartozói – Fotó: - / AFP

Hogyan ütött ki a kórházi tűz?

Az indiai kórházi tűzeset feltételezhetően elektromos rövidzárlat miatt keletkezett, ami Indiában a hasonló esetek egyik leggyakoribb oka. A helyszínre érkező tűzoltóság rövid idő alatt sikeresen megfékezte a lángokat, a betegeket pedig áthelyezték a kórház más osztályaira. Mohan Charan Majhi államfő szerint az orvosi és biztonsági személyzet bátorsága nélkül a veszteség még nagyobb lett volna, és kiemelte, hogy a kormány biztosítja a sérültek megfelelő kezelését.

Odisha állam kormánya pénzügyi kártérítést ígért az áldozatok családjainak, és bírói vizsgálatot rendelt el az eset tisztázására.

Indiában az intenzív osztályok különösen tűzveszélyesek: sok elektromos berendezés és oxigénrendszer található bennük, és a betegek mozgathatósága vészhelyzet esetén gyakran korlátozott. Az elmúlt években több súlyos kórházi tűz is történt az ország különböző részein, amelyek során gyakran az elektromos hibák vagy az elavult infrastruktúra okozta a tragédiát.

