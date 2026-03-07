Nem tudja, mit tegyen a korpa ellen? Ezek a legjobb módszerek

A korpásodás az egyik leggyakoribb és legkellemetlenebb fejbőrprobléma. A viszketés, a száraz hámlás és a vállra hulló fehér szemcsék sok ember mindennapjait keserítik meg. Sokan újabb és újabb samponokat próbálnak ki, mégis csak átmeneti javulást tapasztalnak. Ennek az az oka, hogy gyakran csak a tüneteket kezelik, miközben a kiváltó ok megmarad – írja a Focus.de.

A korpásodás az egyik leggyakoribb és legkellemetlenebb fejbőrprobléma (illusztráció) – Fotó: Element5 Digital/Pexels

Korpásodás: egyes hajápolási termékek irritációt vagy allergiás reakciót válthat ki

A korpa hátterében többféle tényező állhat. A stressz gyakran rontja a bőr állapotát, a száraz levegő kiszáríthatja a fejbőrt, egyes hajápolási termékek pedig irritációt vagy allergiás reakciót válthatnak ki. Erősen kipirosodott, fájdalmas, makacsul viszkető fejbőr esetén bőrgyógyászati vizsgálat segít tisztázni, hogy egyszerű korpásodásról vagy például pikkelysömörről van-e szó.

Enyhébb esetekben több házi módszer is segíthet. Az egyik legismertebb megoldás a citromlé és a tojássárgája keveréke. Ez a pakolás segíthet fellazítani a lerakódásokat, miközben táplálja is a hajat. A keveréket a mosás előtt érdemes a fejbőrre vinni, rövid ideig hatni hagyni, majd langyos vízzel leöblíteni.

Az olívaolaj szintén jó választás lehet, mert hidratálja a száraz, irritált fejbőrt és enyhítheti a viszketést. Ha a fejbőrt finoman bemasszírozza vele, majd egy ideig rajta hagyja, látványos javulást tapasztalhat. Ezután enyhe samponnal érdemes hajat mosni.

A teafaolaj is népszerű természetes szer, mivel nyugtató hatású, és néhány csepp a samponhoz adva segíthet a korpa visszaszorításában. A natúr joghurt pedig szintén jó házi pakolás lehet, mert kíméletesen ápolja az irritált fejbőrt.

A tartós javulás kulcsa az okok felismerése, a kíméletes hajápolás és a rendszeres kezelés.

Íme a titok, amivel eltűnhet a téli korpa

A korpa kialakulásának a kinti hideg, a pára, a fűtés miatt száraz otthoni vagy irodai levegő egyaránt kedvez. Betegség vagy pusztán esztétikai kellemetlenség a korpásodás? Ezt tisztázzuk az alábbiakban.