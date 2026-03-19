Barátnőjével huncutkodik az ágyban Kourtney Kardashian – videó

Mellette barátnője, Paige DeSorbo is hasonlóan csábító szettben jelenik meg, így együtt izgatják a rajongókat a kamerák előtt. A kampány során Kourtney Kardashian a saját Lemme Sleep gumicukorkáit reklámozza, miközben játékosan pózolnak az ágyon – írja a DailyStar.

Kourtney Kardashian elképeszően dögös.

Fotó: Kourtney Kardashian Instagram

Kourtney Kardashian forró hálószobatitkai

A videó az Alvástudatosság Hónapjához kapcsolódik, de inkább egy pikáns reklámnak tűnik, mint hagyományos kampánynak. A két híresség „Bedtime Dream Team”-ként mutatkozik be, és együtt próbálják meghódítani a rajongókat. A kommentelők teljesen odavoltak a látványért, sokan régóta várt együttműködésnek nevezték a produkciót. Khloé Kardashian és Hannah Berner is azonnal reagált, és elhalmozták dicséretekkel a párost.

Azonban nem mindenki rajong feltétel nélkül Kourtney üzleti húzásaiért. Korábban nagy port kavart a márkája egyik terméke, amelyet sokan túlzásnak és pénzlehúzásnak tartottak.

A „vagina nyalóka” ötlete különösen sok kritikát kapott, mivel sokak szerint semmilyen valós hatása nincs.

Többen úgy vélik, az ilyen termékek inkább bizonytalanságot keltenek a nőkben, mintsem valódi segítséget nyújtanak. A közösségi médiában emiatt komoly felháborodás alakult ki, és sokan élesen bírálták az egész koncepciót.

Kourtney Kardashian szakított a botoxal

A realitysztárt smink nélkül kapták lencsevégre, természetes külseje pedig azonnal felrobbantotta a netet. A 46 éves híresség már évekkel ezelőtt lemondott a botoxról, és most minden eddiginél őszintébben vállalja valódi arcát.

Lebukott Kourtney Kardashian huga

Lencsevégre kapták Kim Kardashiant és Lewis Hamiltont. Egyre több jel utalt arra, hogy már nem csak barátságról van szó. Egy kiszivárgott beszélgetés és a testbeszédük is azt sugallja, hogy kapcsolatuk komolyra fordulhat.