Elképesztő! Ez történik a szervezettel, ha kovászos kenyeret eszünk

A kovászos kenyér az elmúlt években egyre népszerűbbé vált a mindennapi étkezésekben. Nem csupán íze és állaga miatt kedvelik, hanem azért is, mert hosszú erjedésének köszönhetően könnyebben emészthető, és tápanyagtartalma is gazdagabb lehet. Egy szelet kovászos kenyér reggelire, ebédhez vagy esti falatként egyaránt jól illik a mindennapokba – írja a Focus.

A kovászos kenyér könnyen emészthető és hosszabb ideig tartó teltségérzetet biztosít – Fotó: Unsplash

Mik a kovászos kenyér előnyei?

A kovászos kenyér titka a hosszú érlelésben rejlik. A tésztát erjesztő tejsavbaktériumok és vadélesztők nemcsak az ízt gazdagítják, hanem megkönnyítik a szervezet számára a fehérjék lebontását. Ezért sokan, akik érzékeny gyomrúak, jobban tolerálják, mint az élesztős kenyereket.

Az erjedés során lebomló fitinsav révén a vas, magnézium és cink is könnyebben felszívódik, így a kovászos kenyér nem csupán ízletes, hanem tápláló választás is lehet.

A sűrű, tömör szerkezet miatt a kovászos kenyér kissé magasabb kalóriatartalmú, 100 grammonként 240–270 kcal között mozog, ugyanakkor több rostot és koncentráltabb tápanyagot tartalmaz, ami hosszabb ideig biztosít teltségérzetet. Emellett a természetes savassága segít megőrizni a frissességet, és hozzájárul a könnyebb emésztéshez.

Bár az élesztős kenyér gyorsabban elkészíthető és könnyedebb állagú, a kovászos kenyér előnyei – a könnyebb emészthetőség, a magasabb tápanyagtartalom és a hosszabb teltségérzet – miatt sok szakértő szerint érdemes rendszeresen fogyasztani. Így nem csupán egy finom falat, hanem valódi energiabomba és tápláló kiegészítő is lehet minden étkezéshez.