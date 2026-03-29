közúti baleset

Halálos előzés: 15-en meghaltak a brutális balesetben

Legalább 15 ember meghalt, amikor egy teherautó frontálisan ütközött egy kisbusszal Kenyában. A halálos közúti baleset egy előzés miatt történt.
Legalább 15-en meghaltak a közép-kenyai Nyeri megyében, a fővárostól, Nairobitól mintegy 180 kilométerre északra egy közúti balesetben, amikor egy rönköt szállító teherautó és egy kisbusz összeütközött – közölte a helyi rendőrség.

15-en meghaltak a kenyai közúti balesetben (illusztráció) – Fotó: Pexels

Halálos közúti baleset Kenyában: teherautó ütközött kisbusszal

A balesetet az okozta, hogy a teherautó vezetője megelőzte az előtte haladó kerekpárosokat, de már nem tudott visszasorolni a sávjába, és frontálisan összeütközött a vétlen kisbusszal. 

A hatóságok beszámolója szerint tízen a helyszínen vesztették életüket, öten a kórházba szállítás után hunytak el.

William Ruto kenyai elnök is részvétét fejezte ki a halálos áldozatok családjainak.

