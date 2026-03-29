Forradalmi áttörés: felfedezték a krónikus fájdalom „kikapcsológombját”

A krónikus fájdalom rengeteg ember életét nehezíti meg, és hosszú távon komoly társadalmi és gazdasági terhet jelent. Most egy új, célzott génterápia ígérhet hatékony megoldást – anélkül, hogy a hagyományos opioidok addiktív kockázatát kellene vállalni. Az amerikai kutatók az agy fájdalomfeldolgozó területeit célozták, és mesterséges intelligencia segítségével fejlesztették ki az új kezelést – írja a ScienceDaily.

Hogyan segíthet a génterápia a krónikus fájdalom kezelésében?

A kutatók úgy képzelik el az új kezelést, mint egy precíz hangerőszabályzót az agyban: a génterápia kizárólag a fájdalomjeleket kapcsolja ki, miközben a többi agyi funkció érintetlen marad. A módszer lényege, hogy az agyban egy „ki-be kapcsolót” hoznak létre, amely a morfin fájdalomcsillapító hatását utánozza, de elkerüli a függőséget okozó mellékhatásokat. Korai preklinikai kísérletekben a kezelés tartós enyhülést biztosított anélkül, hogy a normális érzékelést befolyásolta volna.

Miért lehet ez az áttörés az opioidok helyett?

Az opioidok, például a morfin, gyakran okoznak súlyos mellékhatásokat és függőséget. A génterápia ezzel szemben célzottan, csak a fájdalmi jelátvitelt kapcsolja ki, így a kezelések biztonságosabbak lehetnek. A kutatók mesterséges intelligencia segítségével térképezték fel az agy fájdalomköreit, így tudták optimalizálni a terápiát az egyes betegek szükségleteihez.

Mik a következő lépések a klinikai alkalmazás felé?

A kutatócsoport a következő időszakban a klinikai vizsgálatok felé lépne, együttműködve idegtudományi és pszichológiai szakértőkkel. Ha a módszer emberi pácienseknél is hatékony és biztonságosnak bizonyul, a génterápia új, opioidmentes alternatívát kínálhat a krónikus fájdalom kezelésében, csökkentve a társadalomra nehezedő terheket, és lehetőséget adva a betegek életminőségének jelentős javítására.