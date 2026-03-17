Egyre súlyosabb az energiaválság, milliók maradtak áram nélkül

A hatóságok szerint az egész rendszert le kellett választani, ami gyakorlatilag az egész országot megbénította. Kuba lakosságának nagy része már hozzászokott a gyakori áramszünetekhez, de a mostani teljes leállás még így is sokkoló – írja a BBC.

Kuba krízisben: nincs áram és egyre nő az elégedetlenség.

Fotó (illusztáció): Unsplash

Kuba sötétbe borult: összeomlott az energiarendszer

Az ország mintegy 10 millió lakója maradt villamos energia nélkül, miután a nemzeti hálózat hétfőn összeomlott. Az állami áramszolgáltató fokozatosan próbálja visszaállítani az ellátást, de a folyamat lassú és bizonytalan.

A válság hátterében súlyos üzemanyaghiány áll, amelyet az amerikai szankciók és olajblokád tovább súlyosbítanak.

Az ország korábban jelentős mennyiségű olajat kapott Venezuelától, de ezek a szállítások leálltak. Az elmúlt hónapokban egyetlen jelentős olajszállítmány sem érkezett, ami teljesen ellehetetlenítette az energiatermelést.

Az ismétlődő áramszünetek miatt egyre nő az elégedetlenség, több helyen tüntetések kezdődtek.

A helyzetet tovább élezi az amerikai nyomásgyakorlás és Donald Trump kemény hangvételű nyilatkozatai. Szakértők szerint ha nem érkezik gyors külső segítség vagy reform, Kuba gazdasági összeomlás és tömeges kivándorlás felé sodródhat.

Leállt a hőerőmű

A legutóbbi áramszünetet az Antonio Guiteras hőerőmű leállása okozta, miután szivárgást észleltek az erőmű kazánjában. A kimaradás a közlekedésben is fennakadásokat okozott. Sok helyen a buszok sem jártak az üzemanyaghiány miatt, többen stoppal próbáltak hazajutni a sötétbe borult városokból.

Trump döntése tovább ronthat a helyzeten

Kuba energiaellátása nagyon erősen függ a venezuelai olajtól, amely a sziget teljes olajigényének nagyjából 40–50 százalékát fedezi, ezért a szállítások elmaradása mégkomolyabb gazdasági és energetikai válságot okozhat.