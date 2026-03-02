Új fordulat Kurt Cobain halála ügyében: két „gyanús jel” is felmerült

Kurt Cobain 27 évesen halt meg 1994. április 5-én, holttestét seattle-i otthonának garázsában találták meg. A feltételezések szerint egy Remington Model 11-es, 20-as kaliberű sörétes puskával követett el öngyilkosságot – írja a Daily Star.

Kurt Cobain halála sokkolta a rajongókat

Fotó: STRENGTH LTD / Collection ChristopheL via AFP

Jennifer Shen, a Chula Vista-i rendőrség bűnügyi laborjának vezetője szerint az egyik legfeltűnőbb tényező a vérfröccsenés hiánya ott, ahol annak a sérülés jellege miatt jelen kellett volna lennie.

A független igazságügyi szakértő állítása szerint egy ilyen típusú fejsérülés jelentős mennyiségű vérrel jár, különösen a bemeneti seb környezetében, így nehezen magyarázható, hogy a zenész bal kezén nem találtak erre utaló nyomokat.

A másik aggálya a vér lefolyási irányával kapcsolatos: a ruházat elején talált vérmintázat arra utalhat, hogy az áldozat a vérzés után bizonyos ideig függőleges helyzetben volt, ami ellentmond annak a feltételezésnek, hogy a lövést fekvő helyzetben adta le, majd azonnal összeesett.

Shen kitért arra is, hogy a toxikológiai jelentés szerint Cobain szervezetében nagy mennyiségű heroin volt, ami szerinte fizikailag is megnehezíthette volna az öngyilkosság kivitelezését. Ugyanakkor hangsúlyozta: nem állítja egyértelműen, hogy gyilkosság történt, csupán azt, hogy a vérminták és egyes helyszíni körülmények „gyanúsak”, és indokolttá teszik a kérdések felvetését.

