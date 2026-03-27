Döbbenetes lelet: így kezdődött az ember és a kutya barátsága

A kutya-ember barátság történetét is átírhatja az a lelet, amelyet a brit Somersetben, egy barlang mélyén találtak. Az állkapocstöredék DNS-vizsgálata kimutatta, hogy az egyik legkorábbi háziasított kutyához tartozott. A lelet alapján az emberek már mintegy 15 ezer évvel ezelőtt szoros kapcsolatban éltek ezekkel az állatokkal, jóval azelőtt, hogy más háziállatokat, például haszonállatokat vagy akár macskákat tartottak volna – írja a BBC.

A kutya-ember barátság régebbre nyúlhat vissza, mint azt eddig gondoltuk

Már a jégkorszak végén is lehetett kutya-ember barátság

A felfedezés több ezer évvel korábbra tolja vissza azt az időpontot, amikor a kutyák a farkasoktól elkülönülve megjelentek az ember mellett. A kutatók szerint ez azt is jelzi, hogy a kutyák és az emberek közötti szoros együttműködés már a kezdetektől kialakulhatott.

A tudósok úgy vélik, hogy a kutyák ősei a jégkorszak végén csatlakozhattak az emberi közösségekhez, amikor a farkasok az emberek táborai körül maradtak, és az ott hagyott élelmet fogyasztották. Idővel egyre szelídebbé váltak, az emberek pedig vadászatra, őrzésre és nyomkövetésre kezdték használni őket.

Az állkapcsot még az 1920-as években találták meg a híres Gough-barlangban, de évtizedeken át jelentéktelen leletként porosodott egy múzeumi fiókban. Csak egy friss genetikai vizsgálat bizonyította egyértelműen, hogy valóban kutyától származik, ami áttörést hozott a kutatásban.

A lelet segítségével más, hasonló korú csontmaradványokat is újravizsgáltak Európa és Ázsia különböző részein, és kiderült, hogy ezek is korai kutyákhoz tartoztak. A vizsgálatok arra is rámutattak, hogy ezek az állatok ugyanazt az ételt fogyasztották, mint az emberek, ami rendkívül szoros együttélésre utal.

