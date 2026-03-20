A pap kutyája harangozik Krétán – videón a legszorgalmasabb négylábú sekrestyés

A virálissá vált videón jól látható, ahogy a kutya tökéletes időzítéssel és lelkesedéssel kongatja meg a templom harangját. Nem egyszeri mutatványról van szó: a helyiek szerint rendszeresen „szolgálatba áll”, és elképesztő pontossággal végzi a dolgát. A felvételt az Instagramon tették közzé, és már több mint 730 ezer megtekintést gyűjtött össze – és a szám folyamatosan nő, hívta fel a figyelmet a greekcitytimes.com.

A krétai harangozó kutya az internet nagy kedvence lett – Fotó: Instagram/tovimacom

A kutya az internet sztárja lett

A kommentelők egyszerűen nem tudnak betelni a jelenettel: sokan „a világ legcukibb harangozójának” nevezik, mások szerint a kutya „komolyabban veszi a feladatát, mint néhány ember”, de volt olyan is, aki viccesen megjegyezte: biztosan külön áldást kapott. Többen még Szent Módestos nevét is megemlítették, aki a hagyomány szerint az állatok védőszentje.

Egy kis öröm a mindennapokban

A helyiek szerint a kutya mára igazi közösségi kedvenccé vált, turisták és falubeliek egyaránt csodájára járnak. A történet különösen azért hódít, mert ritka, hogy ennyire kedves és pozitív hír járja be a világot. Ez a kis krétai harangozó pedig bebizonyította: néha egy cuki négylábú is elég ahhoz, hogy jobb kedvre derítse az egész internetet.

