Társa jelezte a bajt, több méter mélyből mentették ki a bajba jutott kutyát – videó

Egy kutya egy több mint 3 és fél méter mély víznyelőbe zuhant a massachusettsi Falmouthban. A négylábút példátlan összefogással mentették ki a mély gödörből – írja a CBS News.

Egy kutya egy több mint 3 és fél méter mély víznyelőbe zuhant a massachusettsi Falmouthban (A kép illusztráció.)

A labrador, Tessie társával, Tacóval játszott a kertben, amikor belezuhant a víznyelőbe. A gazdái akkor jöttek rá, hogy baj történt, amikor Taco egyedül tért vissza a házba.

Taco odament a kerítéshez, és ugatott. Odamentem, és akkor láttam meg a lyukat, az alján Tessie-vel

– mondta a gazdi.

A gazdi azonnal értesítette a hatóságokat, akik nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A tűzoltók biztosították a víznyelő körüli földterületet, hogy ne omolhasson be.

A gödör túl ingatag volt ahhoz, hogy egy tűzoltó leereszkedjen, ezért a mentőcsapat úgy döntött, hogy leereszt egy hevedert, amit megpróbál Tessie mellső lábai alá beilleszteni. A több mint 2 órás akció sikerrel zárult, és a kötelek segítségével kihúzták a négylábút a 3,5 méter mély gödörből.

A hatóságok egy bajba került kutyát mentettek ki a Seneca folyó közepéről. A történet főszereplője egy átfagyott goldendoodle, akit végül sikeresen kimentettek a vízből. A beszámolók szerint a kutya a Seneca folyó közepén rekedt, és nem tudott kijutni a partra. A helyszínre érkező rendőrök egy helikopter segítségével hajtották végre a mentést.

Március 15-én kezdtek el terjedni a felvételek a kínai közösségi oldalakon: a hét tagból álló kutyafalka fegyelmezetten haladt egymás mögött az autópálya szélén, a Csangcsun város környéki területeken. A látvány sokakat megdöbbentett. A posztok szerint az állatok nem kóbor ebeknek tűntek – inkább egy összetartó csapatnak, amely tudja, hová tart. Az egyik videó önmagában több százmilliós nézettséget hozott.