Kamu volt a megható sztori: kiderült az igazság a kínai kutyás videóról

A felvétel március 15-én készült a kínai Csilin tartományban, Csangcsun közelében, és rövid idő alatt több tízmilliós nézettséget ért el. A videón hét kutya látható, amint együtt haladnak az út szélén, a közösségi médiában pedig gyorsan elterjedt az a narratíva, hogy a kutyafalka egy húsüzembe tartó szállítmányból szökött meg, majd hosszú utat tett meg hazafelé. Később azonban kínai állami médiumok és a kutyák gazdái is cáfolták ezt a történetet – tájékozatott a CNN.

Mindenki ezt a kutyafalka-történetet osztotta, aztán jött a kijózanító fordulat

Fotó: @Yoda4ever / Képkivágás / X

Kiderült, mi történt valójában a kutyafalkával

A beszámolók szerint a kutyák nem szöktek meg sehonna és nem egy drámai menekülést rögzített a videó.

Valójában mind a hét állat egy közeli faluból származott, és szabadon mozgó kutyákról volt szó, amelyek időnként eltűntek egy-két napra. A gazdák szerint a csoport azért verődött össze, mert a német juhász tüzelési időszakban volt, ez vonzotta oda a többi kutyát.

Seven dogs stolen from their owners have gone viral after escaping from an illegal transport truck and making their way home.



They traveled around 17 km together, led by a corgi across highways and fields, now safely back with their respective owners..🐶🐾🥺❤️ pic.twitter.com/H5VB9BQkGB — 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) March 23, 2026

A hamis történet gyorsabban terjedt, mint a valóság

A videó köré közben egész internetes legenda épült: sokan már úgy osztották tovább, mintha biztos lenne, hogy a kutyákat ellopták, majd azok közösen találtak volna haza. Több oldalon és közösségi felületen mesterséges intelligenciával készült képek, filmplakátok és újragyártott történetek is megjelentek, amelyek tovább erősítették a hamis narratívát. Korábban több portál, köztük az Origo felületén is megjelent a megható történet, mostanra azonban egyértelművé vált, hogy a valóság ennél jóval prózaibb volt.

Az eset jól mutatja, milyen könnyen önálló életre kelhet egy látványos videó az interneten. Egy valós felvételből pillanatok alatt kerekedhet olyan történet, amelyet emberek milliói tényként fogadnak el, még akkor is, ha azt később cáfolják.