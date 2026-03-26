Kamu volt a megható sztori: kiderült az igazság a kínai kutyás videóról

A felvétel március 15-én készült a kínai Csilin tartományban, Csangcsun közelében, és rövid idő alatt több tízmilliós nézettséget ért el. A videón hét kutya látható, amint együtt haladnak az út szélén, a közösségi médiában pedig gyorsan elterjedt az a narratíva, hogy a kutyafalka egy húsüzembe tartó szállítmányból szökött meg, majd hosszú utat tett meg hazafelé. Később azonban kínai állami médiumok és a kutyák gazdái is cáfolták ezt a történetet – tájékozatott a CNN.
Kiderült, mi történt valójában a kutyafalkával
A beszámolók szerint a kutyák nem szöktek meg sehonna és nem egy drámai menekülést rögzített a videó.
Valójában mind a hét állat egy közeli faluból származott, és szabadon mozgó kutyákról volt szó, amelyek időnként eltűntek egy-két napra. A gazdák szerint a csoport azért verődött össze, mert a német juhász tüzelési időszakban volt, ez vonzotta oda a többi kutyát.
A hamis történet gyorsabban terjedt, mint a valóság
A videó köré közben egész internetes legenda épült: sokan már úgy osztották tovább, mintha biztos lenne, hogy a kutyákat ellopták, majd azok közösen találtak volna haza. Több oldalon és közösségi felületen mesterséges intelligenciával készült képek, filmplakátok és újragyártott történetek is megjelentek, amelyek tovább erősítették a hamis narratívát. Korábban több portál, köztük az Origo felületén is megjelent a megható történet, mostanra azonban egyértelművé vált, hogy a valóság ennél jóval prózaibb volt.
Az eset jól mutatja, milyen könnyen önálló életre kelhet egy látványos videó az interneten. Egy valós felvételből pillanatok alatt kerekedhet olyan történet, amelyet emberek milliói tényként fogadnak el, még akkor is, ha azt később cáfolják.
Ez is érdekelheti:
Elképesztő mentőakció: helikopterrel húzták ki a folyóból a bajba jutott kutyát
Egy különleges mentőakció zajlott az Egyesült Államokban, amely sokak szívét megdobogtatta. A hatóságok egy bajba került kutyát mentettek ki a Seneca folyó közepéről.
Különleges program keretében, különleges helyen kezdhetnek új életet menhelyi kutyák
Elsőre furcsa párosításnak tűnhet, mégis működhet. Menhelyről mentett kutyák és fogvatartottak egy közös programban, ahol a kutya nemcsak gondozásra szoruló állat, hanem kapocs is, amely egyszerre ad esélyt az újrakezdésre azoknak, akik elveszítették az otthonukat, és azoknak, akik most tanulják, hogyan lehet újra felelősséget vállalni.