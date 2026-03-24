Hihetetlen történet Kínából: hét kutya megszökött, majd 20 kilométert gyalogoltak haza

Március 15-én kezdtek el terjedni a felvételek a kínai közösségi oldalakon: a hét tagból álló kutyafalka fegyelmezetten haladt egymás mögött az autópálya szélén, a Csangcsun város környéki területeken. A látvány sokakat megdöbbentett. A posztok szerint az állatok nem kóbor ebeknek tűntek – inkább egy összetartó csapatnak, amely tudja, hová tart. Az egyik videó önmagában több százmilliós nézettséget hozott, írja a thetab.com.

Az összetartó kutyafalka 20 kilométeren keresztül csaholt haza az utak mentén – Fotó: x.com

A kutyafalka élén egy corgi csaholt

A falkát egy különösen feltűnő kutya vezette: egy corgi, akit Dapangnak hívnak – a név jelentése nagyjából „nagy dagi”. A kis termetű, de annál elszántabb kutya végig az élen haladt, időről időre hátranézve, mintha ellenőrizné, hogy mindenki követi-e. Két napon át tartott az útjuk: autópályákon, mezőkön és forgalmas útszakaszokon keltek át, mire végül visszataláltak otthonukba.

A történet még meghatóbb, ha tudjuk: a gazdák már szinte elvesztették a reményt. Az egyik tulajdonos napokon át kereste az eltűnt kutyáit. Aztán március 18-án váratlanul megtörtént a csoda: Dapang egyszerűen besétált az ajtón. A többi kutyát nem sokkal később egy közeli háznál találták meg.

Egy másik gazda – akinek egy német juhásza és egy golden retrievere is eltűnt – így fogalmazott: „Hihetetlen szerencsénk van, hogy visszatértek… és nem lett bajuk.”

Hőstett az úton: megvédték sérült társukat

A történet egyik legmegrázóbb részlete egy videóból derült ki. Eszerint az egyik kutya, egy német juhász megsérült a „menekülés” során. A többiek azonban nem hagyták magára: körbevették és testükkel védték, miközben egy golden retriever mintegy „őrszemként” figyelte a forgalmat és a veszélyeket. A felvételek sokak szerint a lojalitás és az összetartás ritka példáját mutatják.

Seven dogs stolen from their owners have gone viral after escaping from an illegal transport truck and making their way home.



They traveled around 17 km together, led by a corgi across highways and fields, now safely back with their respective owners..🐶🐾🥺❤️ pic.twitter.com/H5VB9BQkGB — 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) March 23, 2026

Egy vágóhídról szöktek meg?

A történet gyorsan tovább dagadt: több helyen is azt állították, hogy a kutyákat húsfeldolgozó üzembe szánták, és onnan szöktek meg. A helyi hatóságok azonban ezt cáfolták. Szerintük a kutyák egyszerűen elkóboroltak – állítólag egy tüzelő német juhász miatt –, és nem elrabolták őket. A hivatalos közlés arra is figyelmeztetett: az interneten könnyen keveredik a valóság és a találgatás, és sokan hajlamosak tényként kezelni a nem bizonyított állításokat.