Hihetetlen történet Kínából: hét kutya megszökött, majd 20 kilométert gyalogoltak haza

Március 15-én kezdtek el terjedni a felvételek a kínai közösségi oldalakon: a hét tagból álló kutyafalka fegyelmezetten haladt egymás mögött az autópálya szélén, a Csangcsun város környéki területeken. A látvány sokakat megdöbbentett. A posztok szerint az állatok nem kóbor ebeknek tűntek – inkább egy összetartó csapatnak, amely tudja, hová tart. Az egyik videó önmagában több százmilliós nézettséget hozott, írja a thetab.com.
A kutyafalka élén egy corgi csaholt
A falkát egy különösen feltűnő kutya vezette: egy corgi, akit Dapangnak hívnak – a név jelentése nagyjából „nagy dagi”. A kis termetű, de annál elszántabb kutya végig az élen haladt, időről időre hátranézve, mintha ellenőrizné, hogy mindenki követi-e. Két napon át tartott az útjuk: autópályákon, mezőkön és forgalmas útszakaszokon keltek át, mire végül visszataláltak otthonukba.
A történet még meghatóbb, ha tudjuk: a gazdák már szinte elvesztették a reményt. Az egyik tulajdonos napokon át kereste az eltűnt kutyáit. Aztán március 18-án váratlanul megtörtént a csoda: Dapang egyszerűen besétált az ajtón. A többi kutyát nem sokkal később egy közeli háznál találták meg.
Egy másik gazda – akinek egy német juhásza és egy golden retrievere is eltűnt – így fogalmazott: „Hihetetlen szerencsénk van, hogy visszatértek… és nem lett bajuk.”
Hőstett az úton: megvédték sérült társukat
A történet egyik legmegrázóbb részlete egy videóból derült ki. Eszerint az egyik kutya, egy német juhász megsérült a „menekülés” során. A többiek azonban nem hagyták magára: körbevették és testükkel védték, miközben egy golden retriever mintegy „őrszemként” figyelte a forgalmat és a veszélyeket. A felvételek sokak szerint a lojalitás és az összetartás ritka példáját mutatják.
Egy vágóhídról szöktek meg?
A történet gyorsan tovább dagadt: több helyen is azt állították, hogy a kutyákat húsfeldolgozó üzembe szánták, és onnan szöktek meg. A helyi hatóságok azonban ezt cáfolták. Szerintük a kutyák egyszerűen elkóboroltak – állítólag egy tüzelő német juhász miatt –, és nem elrabolták őket. A hivatalos közlés arra is figyelmeztetett: az interneten könnyen keveredik a valóság és a találgatás, és sokan hajlamosak tényként kezelni a nem bizonyított állításokat.
Az internet új hősei lettek
Akárhogy is történt, a hét kutya története emberek millióit érintette meg világszerte. A közösségi médiában már legendaként beszélnek róluk. Volt, aki egy film alapjául szolgáló történetnek nevezte az esetet, mások történelmi párhuzamokat vontak, hősi eposzokhoz hasonlítva a kutyák hazatérését.
Egy kommentelő így fogalmazott: „A kutyák megmutatták, mit jelent az igazi hűség. Néha több emberség van bennük, mint az emberekben.”
