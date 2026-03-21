Felfoghatatlan tragédia: halálra marcangolt egy újszülöttet a család kutyája

A brutális kutyatámadás Michigan államban, Detroit közelében, Novi városában történt egy családi házban, és az egész közösséget megrázta. A beszámolók szerint a csecsemő a kiságyában aludt, amikor a közepes termetű keverék kutya hirtelen agresszívvá vált, felborította az ágyat, majd rátámadt a védtelen újszülöttre – közölte a Bild.

A kutyatámadást egy örökbefogadott eb követte el (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A kutyatámadásnak már voltak előzményei

A kisbaba több súlyos harapott sebet szenvedett, és bár kórházba szállították, az életét már nem tudták megmenteni. A gyermeket egy családtag találta meg, aki azonnal segítséget hívott, de már késő volt.

A kutyát a család néhány hónappal korábban fogadta örökbe egy menhelyről.

A nagymama szerint az állat korábban már mutatott agresszív viselkedést, és őt is megtámadta egyszer, ezért úgy véli, a szülők hibáztak, amikor felügyelet nélkül hagyták együtt a kutyát és a csecsemőt.

A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, egyelőre nem tudni, hogy emelnek-e vádat. A támadó kutyát a tragédia után elaltatták.

