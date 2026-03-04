Szívszorító kutyatámadás: fiatal édesanya halt meg

Fiatal anyát öltek meg kutyák, miközben fiát védte Kaliforniában. A tragikus eset Big Riverben, az arizonai határ közelében történt múlt pénteken délután, amikor a 26 éves Emily Panuco közbelépett, hogy megvédje öt éves gyermekét egy váratlan kutyatámadástól – írja a Daily Mail.

Halálos kutyatámadás történt Kaliforniában (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Tragikus kutyatámadás: anya halt meg, miközben fiát védte

A Colorado River Sheriffs Department tájékoztatása szerint Panuco édesanyjánál látogatta meg a kiskutyákat, amikor három felnőtt kutya hirtelen megtámadta a kisfiút.

Az anya azonnal közbelépett, de őt is megtámadták az állatok.

Több harapásos sérülést szenvedett, és a helyszínen életét vesztette. Gyermekét súlyos harapásokkal vitték kórházba, ahol ellátták, majd kiengedték. A három kutyát az állatvédelmi hatóságok később elaltatták. Panuco családja szerint a tragédia „elképzelhetetlen veszteség”, a ffiatal anya két gyermeket hagyott maga után.

A hatóságok vizsgálják a halálos kutyatámadás körülményeit.

Egy GoFundMe gyűjtést is indítottak a család támogatására, amely már túllépte a 18 000 dolláros (kb. 7,4 millió forint) célt.

