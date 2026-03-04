Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Merz beijedt – mutatjuk, ki hozta rá a frászt

Olvasta?

Zelenszkij öngólt lőtt a Financial Times szerint

kutyatámadás

Szívszorító kutyatámadás: fiatal édesanya halt meg

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy fiatal anyát a saját fia előtt támadtak meg a kutyák múlt pénteken. A tragikus kutyatámadás során a nő életét vesztette.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kutyatámadásédesanyahalálos kutyatámadás

Fiatal anyát öltek meg kutyák, miközben fiát védte Kaliforniában. A tragikus eset Big Riverben, az arizonai határ közelében történt múlt pénteken délután, amikor a 26 éves Emily Panuco közbelépett, hogy megvédje öt éves gyermekét egy váratlan kutyatámadástól – írja a Daily Mail.

kutyatámadás
Halálos kutyatámadás történt Kaliforniában (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Tragikus kutyatámadás: anya halt meg, miközben fiát védte

A Colorado River Sheriffs Department tájékoztatása szerint Panuco édesanyjánál látogatta meg a kiskutyákat, amikor három felnőtt kutya hirtelen megtámadta a kisfiút. 

Az anya azonnal közbelépett, de őt is megtámadták az állatok.

Több harapásos sérülést szenvedett, és a helyszínen életét vesztette. Gyermekét súlyos harapásokkal vitték kórházba, ahol ellátták, majd kiengedték. A három kutyát az állatvédelmi hatóságok később elaltatták. Panuco családja szerint a tragédia „elképzelhetetlen veszteség”, a ffiatal anya két gyermeket hagyott maga után. 

A hatóságok vizsgálják a halálos kutyatámadás körülményeit. 

Egy GoFundMe gyűjtést is indítottak a család támogatására, amely már túllépte a 18 000 dolláros (kb. 7,4 millió forint) célt.

Fényes nappal a parkban ért kutyatámadás egy kislányt

Kórházba került egy kislány, miután egy parkban fényes nappal két rottweiler rárontott. A kutyatámadás körülményeit vizsgálja a rendőrség, a két állatot már lefoglalták.

Brutális kutyatámadás: XL bully marcangolta szét a férfit az otthonában

Megrázó részletek derültek ki egy skóciai halálesetről, amely egy tiltott kutyafajta támadásával hozható összefüggésbe. A kutyatámadás áldozata egy 38 éves férfi volt, akit saját otthonában marcangolhatott szét egy illegálisan tartott XL bully.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!