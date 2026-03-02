Döbbenetes felvétel: sorra zuhannak le az amerikai vadászgépek

Az egyik esetben egy F-15E Strike Eagle típusú amerikai vadászbombázó zuhant le. A közösségi médiában megjelent videókon a repülőgép látható, amint pörögve, spirálban ereszkedik lefelé, farokrésze lángol, mögötte sűrű füstcsík húzódik.

Amerikai vadászgépek zuhantak le Kuvaitban – Több incidens egyetlen délelőtt alatt Forrás: AFP/Jack Guez

Egy másik felvételen a két pilóta sikeres katapultálása látható. Későbbi képsorok szerint mindketten túlélték a balesetet, a földön helyiek segítették őket.

Nem sokkal később újabb videó került nyilvánosságra, amely egy másik repülőgép lezuhanását mutatja Kuvait egy eltérő pontján. A kuvaiti védelmi minisztérium megerősítette, hogy a délelőtt folyamán több amerikai repülőgép-baleset történt az ország területén.

Független források egyelőre legalább két különálló incidensről tudnak beszámolni, bár a felvételek teljes körű hitelesítése még folyamatban van. A kuvaiti védelmi minisztérium közölte, hogy együttműködik az Egyesült Államokkal az események pontos okainak feltárásában. A kutató-mentő egységeket azonnal riasztották, és a hivatalos tájékoztatás szerint minden érintett pilóta sikeresen katapultált.

Külön jelentések szerint füst szállt fel az kuvaiti amerikai nagykövetség irányából is. A helyszínen készült videókon mentőcsapatok láthatók. Az események gyorsan változnak, a helyzet rendkívül dinamikus.

Mindeközben Bahrein területén légiriadók és támadások történtek. Az ország több hullámban érkező csapásokat tapasztalt azóta, hogy Irán megkezdte megtorló akcióit az amerikai és izraeli légicsapások után.

A konfliktus mindössze a harmadik napján tart, de a térségben már több ország is érintetté vált.