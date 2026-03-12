Nagy a baj! Brutális dróntámadás érte a repülőteret

2026. március 12-én, csütörtök reggel több pilóta nélküli repülőeszköz vette célba a Kuvaiti Nemzetközi Repülőtér területét. A kuvaiti dróntámadás következtében a repülőtér infrastruktúrájában keletkezett kár, azonban halálos áldozatok vagy sérültek nem voltak – tájékoztatott az Al Arabiya English.

Kuvaiti dróntámadás: drónok támadták meg a Kuvaiti Nemzetközi Repülőteret

Fotó: SUBAAS SHRESTHA / NurPhoto / AFP

A kuvaiti dróntámadás részletei

Abdullah al-Rajhi, a kuvaiti Polgári Légiközlekedési Hatóság szóvivője közölte: több drón csapódott a repülőtér területére. A hatóságok a válsághelyzeti protokoll szerint reagáltak, és a repülőtér működését rövid időn belül helyreállították.

Regionális konfliktus áll a háttérben

A támadás a Közel-Keleten zajló katonai eszkalációhoz kapcsolódik. Február 28. óta, amikor Izrael és az Egyesült Államok támadást indított Irán ellen, a térségben több drón- és rakétacsapás érte a stratégiai infrastruktúrát. A konfliktus eddig mintegy 1300 halálos áldozatot követelt.

Tíz napja tart a térséget megrázó fegyveres konfliktus, amely egyre több országot érint. Az iráni háború során a harcok, a rakétatámadások és a bombázások is súlyos pusztítást okoznak. A támadások már most sok áldozatot követeltek, és továbbra sem látszik a válság vége.

Egy nyugati hírszerzési forrás szerint új szintre léphet az iráni drónhadviselés a Közel-Keleten. A jelentések szerint Oroszország az ukrajnai háborúban szerzett tapasztalatait és dróntámadási taktikáit oszthatja meg Teheránnal, ami komoly aggodalmat kelt a térségben működő amerikai katonai bázisok és a Perzsa-öböl országai számára.