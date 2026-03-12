Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij megőrült – mutatjuk a bizonyítékokat!

Fontos

Itt az oroszok pusztító bosszúja - új szintre lépett a háború

dróntámadás

Nagy a baj! Brutális dróntámadás érte a repülőteret

38 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több pilóta nélküli repülőeszköz támadta meg csütörtök reggel Kuvait legfontosabb légikikötőjét. A kuvaiti dróntámadás során ugyan anyagi károk keletkeztek, de a hatóságok szerint személyi sérülés nem történt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dróntámadásiráni háborúháború

2026. március 12-én, csütörtök reggel több pilóta nélküli repülőeszköz vette célba a Kuvaiti Nemzetközi Repülőtér területét. A kuvaiti dróntámadás következtében a repülőtér infrastruktúrájában keletkezett kár, azonban halálos áldozatok vagy sérültek nem voltak – tájékoztatott az Al Arabiya English.

kuvaiti dróntámadás A general view of the Tribhuvan International Airport in Kathmandu, Nepal, on March 1, 2026. As soon as Israel launches a series of attacks on Iran and Iran takes retaliatory measures on February 28, 2026, followed by attacks on other US-backed countries in the Middle East, it prompts the closure of airspace. This raises worries for the safety and security of over 1.7 million Nepali nationals living and working across the region. Those who come to Kathmandu to fly there are now at a crossroads of confusion. According to the latest data from the Government of Nepal and various migration agencies, among the six major Gulf countries, the UAE hosts the largest number of Nepali, more than 600,000. Qatar is estimated to have around 500,000 Nepali workers. Saudi Arabia is home to approximately 450,000, Kuwait around 120,000, and Bahrain and Oman more than 50,000 each. In addition, about 5,000 Nepali are working in Israel, mainly in caregiving and agriculture. The Gulf countries are key destinations for foreign employment for Nepali workers. (Photo by Subaas Shrestha/NurPhoto) (Photo by Subaas Shrestha / NurPhoto via AFP)
Kuvaiti dróntámadás: drónok támadták meg a Kuvaiti Nemzetközi Repülőteret
Fotó: SUBAAS SHRESTHA / NurPhoto / AFP

A kuvaiti dróntámadás részletei

Abdullah al-Rajhi, a kuvaiti Polgári Légiközlekedési Hatóság szóvivője közölte: több drón csapódott a repülőtér területére. A hatóságok a válsághelyzeti protokoll szerint reagáltak, és a repülőtér működését rövid időn belül helyreállították.

Regionális konfliktus áll a háttérben

A támadás a Közel-Keleten zajló katonai eszkalációhoz kapcsolódik. Február 28. óta, amikor Izrael és az Egyesült Államok támadást indított Irán ellen, a térségben több drón- és rakétacsapás érte a stratégiai infrastruktúrát. A konfliktus eddig mintegy 1300 halálos áldozatot követelt.

További tartalmak:

Lángokban a Közel-Kelet: brutális csapások és halálos szenvedés mindenütt

Tíz napja tart a térséget megrázó fegyveres konfliktus, amely egyre több országot érint. Az iráni háború során a harcok, a rakétatámadások és a bombázások is súlyos pusztítást okoznak. A támadások már most sok áldozatot követeltek, és továbbra sem látszik a válság vége.

CNN: Oroszország belépett az iráni háborúba? Szörnyű hírek érkeztek

Egy nyugati hírszerzési forrás szerint új szintre léphet az iráni drónhadviselés a Közel-Keleten. A jelentések szerint Oroszország az ukrajnai háborúban szerzett tapasztalatait és dróntámadási taktikáit oszthatja meg Teheránnal, ami komoly aggodalmat kelt a térségben működő amerikai katonai bázisok és a Perzsa-öböl országai számára.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!