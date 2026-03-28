Közel az apokalipszis: a kvantumszámítógépek miatt megszűnhet a ma ismert világ 2029-re

Egyre több jel utal arra, hogy az online biztonság alapjai hamarosan teljesen átalakulhatnak. A kvantumszámítógépek miatt a szakértők szerint akár 2029-re eljöhet az a pont, amikor a jelenlegi titkosítási rendszerek már nem nyújtanak védelmet.
A kvantumszámítógépek fejlődése olyan szintet érhet el a következő években, amely alapjaiban rengetheti meg az egész digitális világot. A Google figyelmeztetése szerint nem kizárt, hogy 2029-re feltörhetik az összes adatot, amelyeket ma még biztonságosnak gondolunk  – írja a TheGuardian.

Dieter Kranzlmüller, a számítóközpont vezetője egy kvantumchipet tart a kezében. Csütörtökön hivatalosan is üzembe helyezik az Euro-Q-Exa kvantumszámítógépet a Bajor Tudományos és Bölcsészeti Akadémia Leibniz Szuperszámítógép Központjában (LRZ). Fotó: MALIN WUNDERLICH / DPA

Kvantumszámítógépek – így törhetik fel az összes adatot már most gyűjtött információkból

A probléma lényege, hogy a jelenlegi titkosítási rendszerek olyan matematikai problémákra épülnek, amelyeket a hagyományos számítógépek gyakorlatilag nem tudnak gyorsan megoldani. 

A kvantumszámítógépek viszont pontosan ezekben a feladatokban lehetnek brutálisan hatékonyak, így a mai védelem egyszerűen elavulttá válhat.

A szakértők szerint a legnagyobb veszély nem is feltétlenül az, ami a jövőben történik, hanem az, ami már most zajlik. Az úgynevezett „store now decrypt later” módszer során támadók már ma begyűjthetnek titkosított adatokat, majd később — amikor a technológia elég fejlett lesz — visszafejthetik azokat.

Ez különösen veszélyes lehet a banki rendszerekre, állami dokumentumokra és minden olyan információra, amely hosszú távon is értékes marad.

 Egy ma ellopott adat 5–10 év múlva is komoly kockázatot jelenthet.

Bár sok szakértő szerint a valóban minden titkosítást feltörni képes kvantumgépek inkább a 2030-as vagy 2040-es években érkezhetnek meg, a Google szerint már most el kell kezdeni a felkészülést. A posztkvantum titkosítás bevezetése ugyanis hosszú és bonyolult folyamat, amit nem lehet egyik napról a másikra megoldani.

A vállalatok és kormányok számára a legnagyobb kihívás az, hogy teljes rendszereket kell lecserélniük — a digitális aláírásoktól kezdve az online hitelesítésen át egészen a globális adatkezelési infrastruktúrákig.

Mi történik, ha tényleg megtörténik?

Ha a kvantumszámítógépek valóban elérik azt a szintet, ahol képesek lesznek a jelenlegi titkosítás feltörésére, az gyakorlatilag az egész internet biztonságát új alapokra helyezi. Banki adatok, személyes információk, céges titkok és állami dokumentumok válhatnak hozzáférhetővé.

Ezért hangsúlyozzák egyre többen, hogy nem az a kérdés, hogy megtörténik-e, hanem az, hogy mikor — és ki lesz addigra felkészülve.

Egyszerre két helyen - A kvantumszámítógép különös világa

Elképzelhető, hogy első olvasatra a laikusok többsége számára nem árul el túl sokat az idei fizikai Nobel-díjak indoklása. Az amerikai Roy J. Glauber például "az optikai koherenciával kapcsolatos kvantumelmélet továbbfejlesztéséért, a fényrészecskék viselkedésének elméleti leírásáért" kapta a magas rangú elismerést. Ám ha hozzátesszük, hogy ezek az elméleti eredmények egy, a mostaniaknál nagyságrendekkel nagyobb potenciájú számítógép, a kvantumszámítógép megalkotását segítik elő, a tudományos teljesítmény azonnal érdekessé válik.

Forradalmi áttörés: sci-fibe illő fejlesztésen vesznek részt a magyar kutatók

A kvantumszámítógépek világa eddig leginkább a sci-fi filmek díszleteire hasonlított: hatalmas gépek, ultrahideg hőmérséklet, bonyolult laboratóriumi körülmények és elképesztő költségek. Most azonban egy új korszak küszöbén állunk, ami lehetővé teheti a kvantumprocesszor és ezáltal a kvantumszámítógép mindennapi használatát – és ebben a magyar tudósok is kulcsszerepet játszanak.

 

