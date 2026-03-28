Közel az apokalipszis: a kvantumszámítógépek miatt megszűnhet a ma ismert világ 2029-re

A kvantumszámítógépek fejlődése olyan szintet érhet el a következő években, amely alapjaiban rengetheti meg az egész digitális világot. A Google figyelmeztetése szerint nem kizárt, hogy 2029-re feltörhetik az összes adatot, amelyeket ma még biztonságosnak gondolunk – írja a TheGuardian.
Kvantumszámítógépek – így törhetik fel az összes adatot már most gyűjtött információkból
A probléma lényege, hogy a jelenlegi titkosítási rendszerek olyan matematikai problémákra épülnek, amelyeket a hagyományos számítógépek gyakorlatilag nem tudnak gyorsan megoldani.
A kvantumszámítógépek viszont pontosan ezekben a feladatokban lehetnek brutálisan hatékonyak, így a mai védelem egyszerűen elavulttá válhat.
A szakértők szerint a legnagyobb veszély nem is feltétlenül az, ami a jövőben történik, hanem az, ami már most zajlik. Az úgynevezett „store now decrypt later” módszer során támadók már ma begyűjthetnek titkosított adatokat, majd később — amikor a technológia elég fejlett lesz — visszafejthetik azokat.
Ez különösen veszélyes lehet a banki rendszerekre, állami dokumentumokra és minden olyan információra, amely hosszú távon is értékes marad.
Egy ma ellopott adat 5–10 év múlva is komoly kockázatot jelenthet.
Bár sok szakértő szerint a valóban minden titkosítást feltörni képes kvantumgépek inkább a 2030-as vagy 2040-es években érkezhetnek meg, a Google szerint már most el kell kezdeni a felkészülést. A posztkvantum titkosítás bevezetése ugyanis hosszú és bonyolult folyamat, amit nem lehet egyik napról a másikra megoldani.
A vállalatok és kormányok számára a legnagyobb kihívás az, hogy teljes rendszereket kell lecserélniük — a digitális aláírásoktól kezdve az online hitelesítésen át egészen a globális adatkezelési infrastruktúrákig.
Mi történik, ha tényleg megtörténik?
Ha a kvantumszámítógépek valóban elérik azt a szintet, ahol képesek lesznek a jelenlegi titkosítás feltörésére, az gyakorlatilag az egész internet biztonságát új alapokra helyezi. Banki adatok, személyes információk, céges titkok és állami dokumentumok válhatnak hozzáférhetővé.
Ezért hangsúlyozzák egyre többen, hogy nem az a kérdés, hogy megtörténik-e, hanem az, hogy mikor — és ki lesz addigra felkészülve.
