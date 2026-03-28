Kylie Jenner dekoltázsa mindenkit megbabonázott – szexi fotók

Kylie Jenner ismét a figyelem középpontjába került látványos megjelenésével, miközben a Kylie Cosmetics népszerűsítésével és luxusvillája eladásával is nagy visszhangot váltott ki - tájékoztat a Daily Mail.

Kylie Jenner a Vanity Fair Oscar-partin Los Angelesben - Fotó: AFP/JEAN BAPTISTE LACROIX

Milyen ruhát viselt Kylie Jenner az új fotóin?

Kylie Jenner egy mélyen kivágott, fehér miniruhában pózolt az új fotókon. A fűzős, testhez simuló darab kiemelte alakját. A ruhát melltartó nélkül viselte, hangsúlyozva látványos dekoltázsát. A megjelenést elegáns konty és erőteljes smink tette teljessé.

Mit reklámoz Kylie Jenner a Kylie Cosmetics kampányban?

A kampány középpontjában egy új ajakápoló termék, a „butter cake lip butter” áll. Kylie Jenner az Instagramon közzétett képeken szájfényt visz fel, ezzel hangsúlyozva a termék hidratáló és fényes hatását.

Mennyiért árulja Kylie Jenner a luxusvilláját? Kylie Jenner több mint 20 millió dollárért, pontosan 20,25 millió dollárért hirdette meg Hidden Hills-i luxusvilláját, amely az egyik legismertebb ingatlana. A híresség 2016 végén vásárolta meg az ingatlant, még tinédzserként, 12,05 millió dollárért. Azóta az értéke jelentősen megnőtt.

Milyen extrák vannak Kylie Jenner otthonában?

A luxusvilla számos különleges kényelmi elemmel rendelkezik:

nyolc hálószoba és nyolc fürdőszoba;

privát moziszoba;

bárpulttal felszerelt játékszoba;

kandallós dolgozószoba;

edzőterem és masszázsszoba;

medence és jakuzzi;

kültéri konyha és tűzrakóhely;

külön vendéglakosztály saját bejárattal;

gyerekjátszóház a kertben;

nyolc autó befogadására alkalmas parkoló.

Milyen új házat épít Kylie Jenner?

Kylie Jenner egy még nagyobb és exkluzívabb ingatlanon dolgozik, amely jelenleg is építés alatt áll. Az új birtok várhatóan 15 hálószobával, hatalmas medencével, sportpályával és egy 12 autós föld alatti garázzsal rendelkezik majd. A projektet a neves építész, Richard Landry tervezte, és a telket Miley Cyrustól vásárolta meg.