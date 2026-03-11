Merész fotózáson pózolt Kylie Jenner – valamint egy titkot is elárult

A 28 éves híresség a fotózáson egy földig érő, a nyakánál megkötött köpenyt és magas sarkú cipőt visel, amely éppen csak eltakarja a mellét és intim testrészeit. Kylie Jenner a fekete-fehér képeken más összeállításokban is látható, például fekete melltartóban pózol, egy másik felvételen pedig egy elegáns zöld ruhában fekszik egy ágyon.
Kylie Jenner elárulta terveit
A magazinnak adott interjúban a jövőjéről, valamint egy titkáról is beszélt.
Jenner elárulta, hogy a húszas évei végén szeretne elsősorban a munkájára, a vállalkozásaira és a gyerekeire koncentrálni.
Szeretnék utazni a gyerekeimmel, élvezni velük az időt, és a munkámra is figyelni. De igen, szeretnék még gyerekeket”
– mondta.
Kylie Jennernek két gyermeke van: Stormi és Aire Webster, akiket korábbi párjával, Travis Scott rapperrel nevel. A sztár jelenleg Timothée Chalamet színésszel alkot egy párt, akivel gyakran együtt jelennek meg különböző díjátadókon és rendezvényeken.
