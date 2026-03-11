Merész fotózáson pózolt Kylie Jenner – valamint egy titkot is elárult

A 28 éves híresség a fotózáson egy földig érő, a nyakánál megkötött köpenyt és magas sarkú cipőt visel, amely éppen csak eltakarja a mellét és intim testrészeit. Kylie Jenner a fekete-fehér képeken más összeállításokban is látható, például fekete melltartóban pózol, egy másik felvételen pedig egy elegáns zöld ruhában fekszik egy ágyon.

Kylie Jenner

Fotó: DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kylie Jenner elárulta terveit

A magazinnak adott interjúban a jövőjéről, valamint egy titkáról is beszélt.

kylie jenner for vanity fair pic.twitter.com/U1I2KpKwfH — siren crave (@sirencrave) March 11, 2026

Jenner elárulta, hogy a húszas évei végén szeretne elsősorban a munkájára, a vállalkozásaira és a gyerekeire koncentrálni.

Szeretnék utazni a gyerekeimmel, élvezni velük az időt, és a munkámra is figyelni. De igen, szeretnék még gyerekeket”

– mondta.

Kylie Jennernek két gyermeke van: Stormi és Aire Webster, akiket korábbi párjával, Travis Scott rapperrel nevel. A sztár jelenleg Timothée Chalamet színésszel alkot egy párt, akivel gyakran együtt jelennek meg különböző díjátadókon és rendezvényeken.

Valami történhetett Kylie Jenner és Timothée Chalamet között – gyanús jelek Valentin-napon

Miközben Timothée Chalamet egy teltházas eseményen jelent meg, addig párja egészen mást üzent Valentin előtt, ráadásul nem neki. Kylie Jenner Instagram-sztorijában áradozott az édesanyjáról, Kris Jenner-ről.

