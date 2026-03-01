Kylie Jenner szende, szexi fotói felrobbantották az internetet

Kylie Jenner egy merész miniruhában népszerűsítette saját kozmetikai márkáját. A 28 éves celeb egy különleges fotózáson vett részt, ahol egy hidratáló ajakbalzsamot reklámozott – a terméket játékosan a miniruhája pántja alá csúsztatva pózolt a kameráknak – írja a Sun.

Kylie Jenner Fotó: DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kylie korábban nyíltan beszélt arról, hogy kozmetikai vállalkozása saját önbizalomhiányából született, különösen az ajkaival kapcsolatban érzett bizonytalanság miatt. A sminktermékek azonban hatalmas sikert arattak, és a vállalkozás mára hatalmas vagyont ér.

A szexi fotósorozaton Kylie Jenner egy visszafogott sminkben pózol, szűk ruhája melltartóját is látni engedi. A rajongók nem győzték dicsérni a modellt, aki rendszeresen népszerűsíti saját márkáját.

