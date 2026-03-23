Kylie Jenner volt asszisztense kitálalt: ezért hagyta ott a sztárt

Los Angelesben most újra felkapott téma lett Victoria Villarroel vallomása, miután a podcastjában felidézte: akkor érezte, hogy eljött a váltás ideje, amikor már túl közeli lett a kapcsolata Kylie Jennerrel. Elmondása szerint egy egyszerű kérésnél döbbent rá arra, hogy a barátság és a munkakapcsolat határa teljesen elmosódott köztük – számolt be a Daily Mail.

Kylie Jenner

Fotó: MONICA SCHIPPER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Egy apró mondatból derült ki minden

Victoria Villarroel arról beszélt, hogy amikor Kylie megkérte, hozza le a laptopját, ő csak annyit reagált:

ez túl messze van, nincs kedve érte menni.

Ekkor mindketten érezték, hogy ez már nem egy klasszikus főnök-asszisztens viszony, hanem valami egészen más lett.

Így reagált Kylie Jenner

A legnagyobb meglepetést az okozta, hogy Villarroel szerint Kylie Jenner kifejezetten támogatóan fogadta a döntését, és arra biztatta, hogy építse a saját jövőjét. A volt asszisztens 2020 januárjában távozott, de a kapcsolatuk nem szakadt meg, sőt a beszámolók szerint továbbra is jó barátnők maradtak, és idén februárban is együtt mutatkoztak egy Los Angeles-i eseményen.

Mi állhat a háttérben?

A történet azért is kapott nagy figyelmet, mert sokan azt hitték, egy ilyen álommelót csak komoly konfliktus miatt lehet otthagyni. Villarroel vallomása viszont azt sugallja, hogy néha egyetlen apró pillanat is elég ahhoz, hogy valaki felismerje:

ideje továbblépni.