Lady Gaga 40 éves lett, de amit most mutat, az nem semmi!

Lady Gaga ismét megmutatta, hogy miért számít a popvilág egyik legmeghatározóbb alakjának. A Lady Gaga jelenség nemcsak a zenéről szól — hanem egy teljes életérzésről, amit évek óta képvisel.
Lady Gaga útja a csúcsig – kevesen ismerik ezt a történetet
Kevesen tudják, de az énekesnő eredeti neve Stefani Joanne Angelina Germanotta, és már egészen fiatalon elkezdett zenével foglalkozni. New Yorkban született, és már tinédzserként zongorázott, valamint dalszövegeket írt. Az igazi áttörést a 2008-as „The Fame” album hozta meg számára, amivel világsztár lett.
Azóta több Grammy-díjat is nyert, sőt színésznőként is bizonyított — például a „Csillag születik” című filmben nyújtott alakításával, amiért Oscar-díjat is kapott a betétdalért. Emellett arról is ismert, hogy nyíltan kiáll különböző társadalmi ügyek mellett, és mindig vállalja önmagát.
Miért ennyire különleges még mindig?
A Lady Gaga sikerének egyik titka, hogy folyamatosan képes megújulni, miközben megőrzi azt az egyedi stílust, ami világhírűvé tette. Nem követi a trendeket — inkább ő maga alakítja azokat.
Az évek során nemcsak a zeneiparban, hanem a divat világában is ikon lett, és minden megjelenése eseményszámba megy. Ez az a fajta jelenlét, amit nagyon kevesen tudnak hosszú távon fenntartani.
Az amerikai sztár meghökkentő vallomást tett: a Csillag születik forgatása alatt lítiumot szedett, és nem sokkal később idegösszeomlást kapott. Lady Gaga őszintén beszélt arról, hogy lelkiállapota „széthullóban volt”, miközben Bradley Cooperrel forgatta az Oscar-díjas filmet.
Hollywoodba csöppent énekesek - Lady Gaga és társai
Megesik, hogy egy zenész úgy érzi, szinte már mindent elért, ideje lenne valami másban kipróbálni magát. Lady Gaga újbóli feltűnése a filmvásznon nem egyedüli példája annak, hogy egy előadó úgy dönt, a színpad után a mozit is meghódítja. Cikkünkben összeszedtünk néhány nevet, akik a zeneipar mellett a filmek világába is belekóstoltak.