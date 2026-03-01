Dróncsapás érte a Burj Al Arabot: lángba borult Dubaj ikonikus luxusszállodája – döbbenetes felvételek

A dubaji hatóságok megerősítették: egy drónt elfogtak, de a lezuhanó roncsok kisebb tüzet okoztak a Burj Al Arab ikonikus épületének külső homlokzatán. A lángokat gyorsan megfékezték, személyi sérülés nem történt, számolt be az Independent.

Dubaj ikonikus, 60 emeletes szállodája, a Burj Al Arab is kigyulladás az iráni dróntámadás következtében – Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Robbanások rázták meg Dubaj, megsérült a Burj Al Arab

A mesterséges szigeten álló, 60 emeletes szálloda nem messze található a világ legmagasabb épületétől, a Burj Khalifától. A támadás azonban nem csak ezt az épületet érintette. A dubaji médiairoda szerint: négy ember megsérült egy incidensben a Dubai International Airport területén, de a légi elfogásból származó törmelék a Jebel Ali Port kikötőben is tüzet okozott. Emellett lövedék csapódott be a Fairmont The Palm közelében is, a fényűző Palm Jumeirah negyedben, ahol szintén tűz ütött ki.

A közösségi médiában terjedő videókon drónok láthatók, amint toronyházakba csapódnak, hatalmas robbanásokat és füstoszlopokat okozva. A turisták és külföldi lakók által benépesített, csillogó város háborús övezetre emlékeztetett.

Az amerikai-izraeli csapás után szabadult el a pokol

A káosz előzménye, hogy az Egyesült Államok és Izrael közös katonai műveletet indított Irán ellen. Szombat hajnalban Donald Trump jelentette be, hogy megkezdődtek a légicsapások, amelyeket az iráni nukleáris program felszámolásával és a vezetés kiiktatásával indokolt.

A „Epic Fury” fedőnevű hadművelet során iráni kormányzati és katonai létesítményeket bombáztak. A felvételeken összeomló épületek és hatalmas füstfelhők láthatók. Iráni állami médiajelentések szerint több száz halálos áldozat van, köztük civilek is – egy általános iskola a Strait of Hormuz közelében szintén találatot kapott.

The Palm Jumeirah area of Dubai



Iran did not strike a military base in Dubai. It struck the idea of Dubai.



🇦🇪 More views of the incident on the Palm, Dubai.



Meghalt Irán legfelsőbb vezetője

Szombat délután Trump bejelentette: életét vesztette Irán legfelsőbb vezetője, Ali Khamenei. Az amerikai elnök történelmi lehetőségnek nevezte az eseményt az iráni nép számára, és közölte, hogy a „precíziós bombázások” a héten folytatódnak.

Irán válasza nem váratott magára: megtorló csapásokat indított több amerikai szövetséges ország, köztük Bahrein, Kuvait és Katar ellen a térségben Az iráni külügyminiszter az ENSZ biztonsági tanácsához írt levelében közölte: minden amerikai és izraeli bázis „legitim katonai célpont”.