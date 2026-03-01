Rohamosan romlik a látása? Ezt az öt dolog segíthet

Az időskori makuladegeneráció tünetei közé tartozhatnak a hullámosnak tűnő egyenes vonalak, sötét foltok a látótérben vagy az elmosódott központi látás. A betegség az olvasást, az autóvezetést és az arcok felismerését is megnehezítheti. Bár jelenleg nincs rá végleges gyógymód, a szakértők szerint az időben elkezdett megelőzés és az egészséges életmód lassíthatja a folyamatot – írja a NewYorkPost.
Az alábbi öt életmódbeli változtatás segíthet csökkenteni az időskori makuladegeneráció kockázatát.
Látásromlás megelőzése – 5 szakértői tanács
1. Hagyja abba a dohányzást!
A dohányzás az egyik legerősebb kockázati tényező. Az égés során keletkező oxidatív stressz károsíthatja a retina sejtjeit, ami gyorsíthatja a makula károsodását.
A szakértők szerint azok, akik legalább 20 éve leszoktak, már közel azonos kockázati szinten lehetnek, mint azok, akiknél csak az életkor és a genetika számít rizikófaktornak. Minél korábban történik a leszokás, annál nagyobb az esély a szem egészségének megőrzésére.
2. Táplálkozzon tudatosan!
Az egészséges étrend nemcsak a szívre, hanem a szemre is hatással van.
A feldolgozott élelmiszerekben, cukorban és telített zsírokban gazdag táplálkozás összefügghet a makuladegeneráció kialakulásával.
A szakemberek különösen a mediterrán étrend szem egészségre gyakorolt hatása miatt ajánlják ezt a táplálkozási formát. A leveles zöldségek, az antioxidánsokban gazdag alapanyagok és az omega–3 zsírsavak támogatják a retina működését és az egészséges bélflórát.
3. Fontolja meg az AREDS2 étrend-kiegészítőt!
Az AREDS2 egy speciális vitamin– és ásványianyag–kombináció, amelyet klinikai vizsgálatokban teszteltek.
Az AREDS2 vitamin makuladegeneráció ellen bizonyítottan lassíthatja a betegség előrehaladását középsúlyos vagy előrehaladott stádiumban.
Fontos, hogy a „2” jelölésű változatot válassza, mivel a korábbi formula béta–karotint tartalmazott, amely dohányosok esetében növelhette a tüdőrák kockázatát.
4. Mozogjon rendszeresen!
A rendszeres testmozgás csökkenti az oxidatív stresszt és támogatja az általános keringést, ami a retina vérellátásában is szerepet játszik.
Tanulmányok szerint a rendszeres testmozgás és látásvédelem között is kapcsolat lehet, különösen az előrehaladott makuladegeneráció kockázatának mérséklésében.
5. Járjon rendszeres szemvizsgálatra!
Az AMD gyakran tünetmentes a korai szakaszban, ezért sok páciens nem is tud róla, hogy érintett.
Az 50 év felettiek számára különösen fontos az éves kontrollvizsgálat, főleg, ha a családban előfordult már makuladegeneráció. A korai felismerés kulcsfontosságú a látásromlás lassításában.
