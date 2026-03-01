Rohamosan romlik a látása? Ezt az öt dolog segíthet

Hírlevél
Az életkor előrehaladtával a látás természetes módon romolhat, és nő a komoly szembetegségek kockázata. A látásromlás megelőzése különösen fontos 50 év felett, hiszen az időskori makuladegeneráció (AMD) az egyik vezető oka a visszafordíthatatlan látásvesztésnek.
látásromlás

Az időskori makuladegeneráció tünetei közé tartozhatnak a hullámosnak tűnő egyenes vonalak, sötét foltok a látótérben vagy az elmosódott központi látás. A betegség az olvasást, az autóvezetést és az arcok felismerését is megnehezítheti. Bár jelenleg nincs rá végleges gyógymód, a szakértők szerint az időben elkezdett megelőzés és az egészséges életmód lassíthatja a folyamatot – írja a NewYorkPost.

Látásromlás megelőzése — az időskori makuladegeneráció korai felismerése segíthet megőrizni az éleslátást 50 év felett.
Látásromlás megelőzése – az időskori makuladegeneráció korai felismerése segíthet megőrizni az éleslátást 50 év felett Fotó:Illusztráció/Unplash

Az alábbi öt életmódbeli változtatás segíthet csökkenteni az időskori makuladegeneráció kockázatát.

Látásromlás megelőzése – 5 szakértői tanács

1. Hagyja abba a dohányzást!

A dohányzás az egyik legerősebb kockázati tényező. Az égés során keletkező oxidatív stressz károsíthatja a retina sejtjeit, ami gyorsíthatja a makula károsodását.

A szakértők szerint azok, akik legalább 20 éve leszoktak, már közel azonos kockázati szinten lehetnek, mint azok, akiknél csak az életkor és a genetika számít rizikófaktornak. Minél korábban történik a leszokás, annál nagyobb az esély a szem egészségének megőrzésére.

2. Táplálkozzon tudatosan!

Az egészséges étrend nemcsak a szívre, hanem a szemre is hatással van. 

A feldolgozott élelmiszerekben, cukorban és telített zsírokban gazdag táplálkozás összefügghet a makuladegeneráció kialakulásával.

A szakemberek különösen a mediterrán étrend szem egészségre gyakorolt hatása miatt ajánlják ezt a táplálkozási formát. A leveles zöldségek, az antioxidánsokban gazdag alapanyagok és az omega–3 zsírsavak támogatják a retina működését és az egészséges bélflórát.

3. Fontolja meg az AREDS2 étrend-kiegészítőt!

Az AREDS2 egy speciális vitamin– és ásványianyag–kombináció, amelyet klinikai vizsgálatokban teszteltek.

Az AREDS2 vitamin makuladegeneráció ellen bizonyítottan lassíthatja a betegség előrehaladását középsúlyos vagy előrehaladott stádiumban. 

Fontos, hogy a „2” jelölésű változatot válassza, mivel a korábbi formula béta–karotint tartalmazott, amely dohányosok esetében növelhette a tüdőrák kockázatát.

4. Mozogjon rendszeresen!

A rendszeres testmozgás csökkenti az oxidatív stresszt és támogatja az általános keringést, ami a retina vérellátásában is szerepet játszik.

Tanulmányok szerint a rendszeres testmozgás és látásvédelem között is kapcsolat lehet, különösen az előrehaladott makuladegeneráció kockázatának mérséklésében.

5. Járjon rendszeres szemvizsgálatra!

Az AMD gyakran tünetmentes a korai szakaszban, ezért sok páciens nem is tud róla, hogy érintett.

Az 50 év felettiek számára különösen fontos az éves kontrollvizsgálat, főleg, ha a családban előfordult már makuladegeneráció. A korai felismerés kulcsfontosságú a látásromlás lassításában.

