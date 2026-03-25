Falak mögé zárt milliárdok: itt rejtegetik a leggazdagabbak a vagyonukat

A lLe Freeport közvetlen kapcsolatban áll a Changi repülőtér kifutópályájával, így a műkincsek, ékszerek vagy akár aranyrudak szinte észrevétlenül kerülhetnek be az ablak nélküli épületbe. A freeportok világszerte a leggazdagabb gyűjtők számára kínálnak diszkrét és gyakran adómentes tárolási lehetőséget, így az itt őrzött értékek akár gazdát is cserélhetnek anélkül, hogy elhagynák az épületet – írja a CNN.

A szingapúri Le Freeport a leggazdagabb gyűjtők kedvelt tárolóhelye (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Igazi ritkaságok a Le Freeportban

A 2010-ben megnyílt szingapúri komplexum a maximális biztonság mellett ideális körülményeket is biztosít: állandó hőmérséklet és páratartalom védi az érzékeny műtárgyakat, az antik festményektől a luxusórákig. A több tízezer négyzetméteres luxusraktárban különböző cégek és kereskedők működnek, akik műkincsek, borok vagy más értékek tárolására és adásvételére specializálódtak.

A zárt ajtók mögött különböző méretű helyiségek sorakoznak, ahol ládákba csomagolt festmények, szobrok és egyéb ritkaságok várják tulajdonosaikat. Egyes termek bemutatóhelyként is funkcionálnak, ahol a gyűjtők diszkréten mutathatják meg szerzeményeiket potenciális vevőknek.

A biztonsági előírások azonban itt sem mindennapiak: tűz esetén például oxigénelvonással működő rendszer lép életbe.

A Le Freeport különlegessége nemcsak a benne tárolt értékekben rejlik, hanem abban is, hogy a világ egyik legzártabb és legexkluzívabb pénzügyi-gyűjtői ökoszisztémáját működteti, ahol a vagyon szó szerint falak mögött marad.

