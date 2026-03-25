Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 779,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -164,3 Ft

Szingapúr

Falak mögé zárt milliárdok: itt rejtegetik a leggazdagabbak a vagyonukat

Szigorúbb biztonsági rendszer működik a szingapúri Le Freeport falai között, mint sok repülőtéren: a luxusraktárba csak meghívással lehet bejutni, a látogatókat pedig golyóálló kapuk, testszkennerek és röntgenvizsgálatok várják. A Le Freeportot nem véletlenül nevezik „Ázsia Fort Knoxának” – az amerikai Fort Knox a világ egyik legismertebb, rendkívül szigorúan őrzött aranytartalék-raktára.
Szingapúrbiztonsági rendszerraktárluxus

A lLe Freeport közvetlen kapcsolatban áll a Changi repülőtér kifutópályájával, így a műkincsek, ékszerek vagy akár aranyrudak szinte észrevétlenül kerülhetnek be az ablak nélküli épületbe. A freeportok világszerte a leggazdagabb gyűjtők számára kínálnak diszkrét és gyakran adómentes tárolási lehetőséget, így az itt őrzött értékek akár gazdát is cserélhetnek anélkül, hogy elhagynák az épületet – írja a CNN

A szingapúri Le Freeport a leggazdagabb gyűjtők kedvelt tárolóhelye (illusztráció) – Fotó: Unsplash
Igazi ritkaságok a Le Freeportban

A 2010-ben megnyílt szingapúri komplexum a maximális biztonság mellett ideális körülményeket is biztosít: állandó hőmérséklet és páratartalom védi az érzékeny műtárgyakat, az antik festményektől a luxusórákig. A több tízezer négyzetméteres luxusraktárban különböző cégek és kereskedők működnek, akik műkincsek, borok vagy más értékek tárolására és adásvételére specializálódtak.

A zárt ajtók mögött különböző méretű helyiségek sorakoznak, ahol ládákba csomagolt festmények, szobrok és egyéb ritkaságok várják tulajdonosaikat. Egyes termek bemutatóhelyként is funkcionálnak, ahol a gyűjtők diszkréten mutathatják meg szerzeményeiket potenciális vevőknek.

A biztonsági előírások azonban itt sem mindennapiak: tűz esetén például oxigénelvonással működő rendszer lép életbe.

A Le Freeport különlegessége nemcsak a benne tárolt értékekben rejlik, hanem abban is, hogy a világ egyik legzártabb és legexkluzívabb pénzügyi-gyűjtői ökoszisztémáját működteti, ahol a vagyon szó szerint falak mögött marad.

