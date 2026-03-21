Lefagyasztható a tojás? Ezt húsvét előtt rengetegen elrontják

A lefagyasztható a tojás kérdésre a szakértők szerint a válasz igen – de csak bizonyos feltételekkel. A szakemberek szerint a nyers tojás lefagyasztható, ha előtte eltávolítjuk a héját, és megfelelően előkészítjük – írja a MyHomeBook.

Lefagyasztható a tojás? Így fagyasztható le helyesen a tojásfehérje

A tojásfehérje különösen jól fagyasztható. A szakértők azt javasolják, hogy 100 gramm tojásfehérjéhez (nagyjából két közepes tojás fehérjéhez) keverjenek:

2 gramm sót vagy

5 gramm cukrot

Ez segít megőrizni az állagát a felengedés után. A keveréket lassan kell összedolgozni, majd légmentesen zárható edényben vagy zacskóban lefagyasztani.

Megfelelő hőmérsékleten – mínusz 18 °C körül – a tojás akár 8–12 hónapig is eltartható a fagyasztóban.

Főtt tojás fagyasztása: ezt sokan elrontják

Sokan próbálják meg a maradék főtt tojást is lefagyasztani, de a szakértők szerint a főtt tojás fagyasztása nem ajánlott.

A főtt tojásfehérje felengedés után gumis állagúvá válik, és az íze is jelentősen romlik. Ezért a szakemberek azt javasolják, hogy a megfőzött tojásokat inkább fogyasszuk el néhány napon belül.

Szalmonella veszély: ezért fontos a hűtés

A nyers tojásoknál mindig fennáll a szalmonella fertőzés kockázata. A szakértők szerint fontos tudni, hogy a baktériumok 6 °C alatt szinte nem szaporodnak, szobahőmérsékleten viszont gyorsan elszaporodhatnak.

Ezért a tojásokat mindig hűtőben kell tárolni, és meleg időben érdemes minél gyorsabban hazavinni őket a boltból.

Fontos azt is tudni, hogy:

a későbbi hűtés nem fordítja vissza a már bekövetkezett romlást

a mélyfagyasztás sem pusztítja el a szalmonellát

A húsvéti időszakban a ketreces tartásmódból származó (M-es méretű) tojás fogyasztói átlagára 90-95 forint, míg a mélyalmos tojásé 100-110 forint között alakulhat darabonként. Ez azt jelenti, hogy a vásárlók a tavalyi árszinten juthatnak az ünnepkörtől elválaszthatatlan élelmiszerhez – derül ki az Agroinform.hu elemzéséből. A hazai tojástermelők összességében stabil piaci körülmények között készülnek a megugró keresletre, melynek mintegy háromnegyedét idén is képesek lesznek ellátni. A fennmaradó hányadot a kereskedelem az ilyenkor szokásos módon importból egészíti majd ki.