Lefagyasztható a tojás? Ezt húsvét előtt rengetegen elrontják

A lefagyasztható a tojás kérdésre a szakértők szerint a válasz igen – de csak bizonyos feltételekkel. A szakemberek szerint a nyers tojás lefagyasztható, ha előtte eltávolítjuk a héját, és megfelelően előkészítjük – írja a MyHomeBook.
Lefagyasztható a tojás? Így fagyasztható le helyesen a tojásfehérje
A tojásfehérje különösen jól fagyasztható. A szakértők azt javasolják, hogy 100 gramm tojásfehérjéhez (nagyjából két közepes tojás fehérjéhez) keverjenek:
- 2 gramm sót vagy
- 5 gramm cukrot
Ez segít megőrizni az állagát a felengedés után. A keveréket lassan kell összedolgozni, majd légmentesen zárható edényben vagy zacskóban lefagyasztani.
Megfelelő hőmérsékleten – mínusz 18 °C körül – a tojás akár 8–12 hónapig is eltartható a fagyasztóban.
Főtt tojás fagyasztása: ezt sokan elrontják
Sokan próbálják meg a maradék főtt tojást is lefagyasztani, de a szakértők szerint a főtt tojás fagyasztása nem ajánlott.
A főtt tojásfehérje felengedés után gumis állagúvá válik, és az íze is jelentősen romlik. Ezért a szakemberek azt javasolják, hogy a megfőzött tojásokat inkább fogyasszuk el néhány napon belül.
Szalmonella veszély: ezért fontos a hűtés
A nyers tojásoknál mindig fennáll a szalmonella fertőzés kockázata. A szakértők szerint fontos tudni, hogy a baktériumok 6 °C alatt szinte nem szaporodnak, szobahőmérsékleten viszont gyorsan elszaporodhatnak.
Ezért a tojásokat mindig hűtőben kell tárolni, és meleg időben érdemes minél gyorsabban hazavinni őket a boltból.
Fontos azt is tudni, hogy:
- a későbbi hűtés nem fordítja vissza a már bekövetkezett romlást
- a mélyfagyasztás sem pusztítja el a szalmonellát
Kiderült, mennyit tojnak a magyar tyúkok – jó hír érkezett a húsvét előtti tojásárakról
A húsvéti időszakban a ketreces tartásmódból származó (M-es méretű) tojás fogyasztói átlagára 90-95 forint, míg a mélyalmos tojásé 100-110 forint között alakulhat darabonként. Ez azt jelenti, hogy a vásárlók a tavalyi árszinten juthatnak az ünnepkörtől elválaszthatatlan élelmiszerhez – derül ki az Agroinform.hu elemzéséből. A hazai tojástermelők összességében stabil piaci körülmények között készülnek a megugró keresletre, melynek mintegy háromnegyedét idén is képesek lesznek ellátni. A fennmaradó hányadot a kereskedelem az ilyenkor szokásos módon importból egészíti majd ki.
Kiderült az igazság: ennyi tojást szabad megenni egy nap
Évtizedekig démonizálták, most újra reflektorfénybe került az egyik leggyakoribb reggeli alapanyag. A szakértők szerint a tojás önmagában nem ellensége a szívnek – de nem mindegy, mennyit és mivel együtt fogyasztunk belőle.