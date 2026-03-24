Sokk Nyugat-Európában: ez az arab név lett az egyik leggyakoribb fiúnév

Zsigmond Barna Pál közölte, hogy több nyugat-európai nagyvárosban – köztük Londonban, Berlinben, Brüsszelben, Amszterdamban és Oslóban – a Mohamed az egyik leggyakoribb fiú név az újszülötteknél. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy ezek az adatok szerinte a bevándorlási folyamatok hatását tükrözik, számolt be a hirado.hu.

Az államtitkár szerint az elhibázott bevándorláspolitika miatt a Mohamed a leggyakoribb fiú név az újszülötteknél több nyugat-európai nagyvárosban – Fotó: COSTAS METAXAKIS / AFP

Ezek az adatok mindennél világosabban mutatják meg a brüsszeli elit és a nyugati baloldal elhibázott bevándorláspolitikájának drámai és visszafordíthatatlan következményeit. Nyugat-Európa úgy döntött, hogy a demográfiai kihívásokra és a munkaerőhiányra nem a saját családjainak támogatásával, hanem a tömeges, ellenőrizetlen migrációval válaszol. Az eredmény szemmel látható: a nyugati nagyvárosok rohamos tempóban veszítik el hagyományos kulturális, vallási és nemzeti identitásukat. Kialakultak a párhuzamos társadalmak

– írja Facebook-posztjában az államtitkár.

Nálunk a Bence a leggyakoribb fiú név

Zsigmond Barna Pál ezzel szemben kiemelte, hogy Magyarország más megközelítést alkalmaz. Mint írta, a hazai statisztikák szerint az elmúlt években a legnépszerűbb fiúnevek közé tartozik a Bence, a Máté, a Dominik és a Levente. Hozzátette, hogy a kormány a családtámogatási intézkedések révén a gyermekvállalás ösztönzésére helyezi a hangsúlyt.

A politikus megerősítette: a magyar kormány álláspontja változatlan a migráció kérdésében, és továbbra is a határvédelem, valamint a családpolitikai intézkedések mellett kötelezi el magát.

A legszebb női név megtalálása nem könnyű feladat, hiszen a névválasztás során a szülők sokféle szempontot mérlegelnek. Azonban a Birminghami Egyetem kutatása most véget vetett a vitának: a szakértők száz különböző női nevet vizsgáltak meg hangzás, jelentés és asszociáció alapján. Az eredmény egyértelmű volt – a legszebb női név szerintük a Zsófia.

A megfelelő keresztnév kiválasztása komoly kihívás lehet a szülők számára – hiszen az elvárás sok: szép csengésű legyen, illeszkedjen a vezetéknévhez, könnyen kiejthető legyen, és nem utolsósorban mindkét szülőnek tetsszen. De van egy dolog, amit sokan elfelejtenek: a választott keresztnév jelentése külföldön akár kellemetlen vagy vulgáris is lehet – hívja fel a figyelmet a Bild.de cikke.