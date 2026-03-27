Drámai pillanatok: majdnem összeütközött egy utasszállító és egy helikopter – videó

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) szerint a légi incidens akkor történt, amikor a United Airlines egyik járata éppen a kaliforniai Santa Ana repülőterére készült leszállni. A gép pilótáit a légiirányítás előre figyelmeztette a közelben tartózkodó Sikorsky Black Hawk helikopterre – számolt be az ABC News.

A légi incidens egyik résztvevője, a United Airlines járata éppen a kaliforniai Santa Ana repülőterére készült leszállni (illusztráció)

Rendkívül ijesztő légi incidens: a két jármű nagyon közel volt egymáshoz

A helyzet azonban így is rendkívül veszélyessé vált. A pilóták vizuálisan is észlelték a helikoptert, majd a legkomolyabb ütközéselkerülő riasztást kapták meg, amely azonnali beavatkozást igényel. Ennek hatására kiegyenesítették a repülő pályáját, és sikerült elkerülni az ütközést.

A két jármű ijesztően közel került egymáshoz. Az előzetes radaradatok szerint mindössze körülbelül 160 méter volt köztük függőlegesen, vízszintesen pedig alig több mint 400 méter, amikor a helikopter áthaladt az utasszállító előtt.

A Boeing 737-es fedélzetén 168 ember tartózkodott, a járat San Franciscóból érkezett. A gép végül biztonságosan leszállt, és a katonai helikopter is gond nélkül földet ért.

An urgent investigation is underway after a military Black Hawk helicopter crossed in front of a packed passenger flight as it attempted to land in California. The pilots took evasive action to avoid a possible midair crash. @TrevorLAult reports. https://t.co/951zGOKD6E pic.twitter.com/gMaOsMbQHw — World News Tonight (@ABCWorldNews) March 26, 2026

A helikopter egy rutin kiképzési feladatot hajtott végre – közölte a kaliforniai Nemzeti Gárda. Hozzátették, hogy a jármű a kijelölt útvonalon, a légiirányítással folyamatos kapcsolatban repült.

A hatóságok azt is ellenőrzik, hogy alkalmazták-e azt az új szabályt, amely korlátozza a vizuális elkülönítés használatát repülőgépek és helikopterek között.

Nemrég New Yorkban egy utasszállító repülő egy tűzoltóautóval ütközött leszállás után, míg tavaly Washington közelében egy katonai helikopter és egy utasszállító ütközése 67 ember életét követelte.

A Curaçaóról New Yorkba tartó járat pilótája szerint a légi incidenst az idézte elő, hogy a katonai gép váratlanul keresztezte a repülési útvonalukat, miközben nem volt bekapcsolva a jeladója.

