Egy brazil idősotthon lakója lehet a világ legidősebb embere

A férfi születési dátumát, 1908. február 15-ét több dokumentum – köztük születési anyakönyvi kivonat, munkavállalási iratok és orvosi jelentések – alapján hitelesítették. Az ügyet a RankBrasil kezdte vizsgálni, miután egy közösségi médiás bejegyzés felhívta a figyelmet az idősotthon lakójára. Ha az adatok hitelesek lesznek, akkor ő a világ legidősebb embere – írja a bild.

Az ápolók beszámolói szerint az otthon legidősebb embere meglepően jó állapotban van – a kép illusztráció (Fotó: ROBIN UTRECHT / ANP MAG)

Egy brazil férfi lehet a világ legidősebb embere



Jelenleg hivatalosan a 116 éves Ethel Caterham számít a világ legidősebb élő emberének, így a brazil férfi életkorának elismerése esetén változhat a rekord. Luiz Carlos dos Santos több mint fél évszázada él ugyanabban az idősotthonban: 1971-ben került az intézménybe, miután egy pap odavitte. Az egykori földművesnek nincs ismert családja, életét csendben, magányosan tölti.

A gondozók beszámolói szerint azonban meglepően jó állapotban van.

Bár már nem beszél, önállóan eszik, nem szorul gyógyszeres kezelésre, és segítség nélkül is közlekedik. Mindennapjai egyszerűek: naponta többször kávézik, és továbbra is dohányzik. A férfi szokásai közé tartozik az is, hogy gyakran gyűjt apró köveket az udvaron, éjszakánként pedig ülve alszik. A személyzet szerint nem kedveli, ha segíteni próbálnak neki – inkább ő igyekszik mások hasznára lenni.

😯 🇧🇷 Luís Carlos dos Santos, o seu Luizinho, de Elói Mendes (MG), é reconhecido oficialmente como o homem mais velho do Brasil ao completar 118 anos. pic.twitter.com/wjqSf8i9Oi — République (@republiqueBRA) February 25, 2026

Az intézményben mindenki csak „kis Luizként" emlegeti. Története nemcsak rendkívüli életkorával, hanem visszafogott, különös életmódjával is figyelmet keltett, miközben a szakemberek folytatják az adatok hivatalos ellenőrzését.