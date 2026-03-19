Egy brazil idősotthon lakója lehet a világ legidősebb embere

1 órája
Egy visszahúzódó életet élő férfi története keltett figyelmet Brazíliában. A beszámolók szerint a Elói Mendes településen élő Luiz Carlos dos Santos akár a világ legidősebb embere is lehet. Az idős férfi állítólag már betöltötte 118. életévét, ami új világrekordot jelentene.
A férfi születési dátumát, 1908. február 15-ét több dokumentum – köztük születési anyakönyvi kivonat, munkavállalási iratok és orvosi jelentések – alapján hitelesítették. Az ügyet a RankBrasil kezdte vizsgálni, miután egy közösségi médiás bejegyzés felhívta a figyelmet az idősotthon lakójára. Ha az adatok hitelesek lesznek, akkor ő a világ legidősebb embere – írja a bild.

Az ápolók beszámolói szerint az otthon legidősebb embere meglepően jó állapotban van – a kép illusztráció  (Fotó: ROBIN UTRECHT / ANP MAG)

 

Jelenleg hivatalosan a 116 éves Ethel Caterham számít a világ legidősebb élő emberének, így a brazil férfi életkorának elismerése esetén változhat a rekord. Luiz Carlos dos Santos több mint fél évszázada él ugyanabban az idősotthonban: 1971-ben került az intézménybe, miután egy pap odavitte. Az egykori földművesnek nincs ismert családja, életét csendben, magányosan tölti.

A gondozók beszámolói szerint azonban meglepően jó állapotban van.

Bár már nem beszél, önállóan eszik, nem szorul gyógyszeres kezelésre, és segítség nélkül is közlekedik. Mindennapjai egyszerűek: naponta többször kávézik, és továbbra is dohányzik. A férfi szokásai közé tartozik az is, hogy gyakran gyűjt apró köveket az udvaron, éjszakánként pedig ülve alszik. A személyzet szerint nem kedveli, ha segíteni próbálnak neki – inkább ő igyekszik mások hasznára lenni.

Az intézményben mindenki csak „kis Luizként” emlegeti. Története nemcsak rendkívüli életkorával, hanem visszafogott, különös életmódjával is figyelmet keltett, miközben a szakemberek folytatják az adatok hivatalos ellenőrzését. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy mit csinálták másképp a 100 év felettiek.

 

 

