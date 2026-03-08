Kiderült, melyik a világ legjobb étele – és egészen biztosan nem az, amire gondolna

A nemzetközi ízekre szakosodott TasteAtlas portál felhasználói értékelései alapján idén is elkészült a világ legnépszerűbb ételeinek rangsora. Sokan már ismerhetik a listán szereplő klasszikus fogásokat, de a legtöbb felhasználó által a csúcsra választott legjobb étel még a gasztronómia-rajongóknak is újdonság lehet – írja a Travelbook.

A paraguayi vori-vori a világ legjobb étele – Fotó: Unsplash

Melyik a világ legjobb étele, és miért került az élre?

Az első helyen a paraguayi vori-vori végzett, egy sűrű, gazdag leves, amely csirkealapléből, zöldségekből és friss fűszernövényekből készül. A levesben apró kukoricaliszt-gombócok főnek, amelyek magukba szívják az alaplevet, miközben megtartják állagukat, így a fogás természetes módon kap krémes, sűrű textúrát.

A recept a guarani őslakosok évszázados konyhai hagyományaira épül, és Paraguayban ma is alapételnek számít.

A nemzeti leves világszintű elismerése azt mutatja, hogy a hagyományos receptek és a kreatív főzési technikák együtt is a világ legjobbjává tehetnek egy ételt.

Mi került a második és harmadik helyre a rangsorban?

A tavalyi győztes idén a második helyre szorult: a nápolyi pizza, amely klasszikus változataiban – marinara vagy margherita – a vékony tésztával és az enyhén megégett peremmel igazi ízélményt nyújt. A harmadik helyet az olaszországi Alba városából származó Tajarin al tartufo bianco foglalja el. A kézzel készített, vékony tojásos tésztát fehér szarvasgombával, vajjal és parmezánnal ízesítik, amit száraz vörösbor kísér a tökéletes gasztronómiai élményért.

Mit árul el a rangsor az országok konyhájáról?

Nem meglepő módon Olaszország a leggyakrabban szereplő ország a „100 Best Dishes” rangsorban, a klasszikus pastáktól a pizzákig. Érdekesség, hogy egyetlen német étel sem került be a listára, miközben Paraguay nemzeti levese világszintű elismerést kapott. A rangsor így nemcsak az ízeket, hanem a kulturális gasztronómiai örökséget is reflektorfénybe helyezi.

