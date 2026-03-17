Elsöprő sikert aratott Orbán Viktor Kaposváron - óriási tömeg hallgatta a miniszterelnök beszédét

top 10 most wanted

Ő a legkeresettebb bűnöző, megemelték a díját a nyomravezetőjének

Az amerikai hatóságok drasztikusan megemelték a nyomravezetői díjat. A legkeresettebb bűnöző listán szereplő Omar Alexander Cardenas elfogásáért már egymillió dollárt ajánl fel az FBI.
top 10 most wantedszövetségi nyomozó irodabűnözőlista

A legkeresettebb bűnöző egy 2019-ben Los Angelesben történt gyilkosság miatt szerepel az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda „Top 10 Most Wanted” listáján – írja az ABC News.

Az FBI szerint Omar Alexander Cardenas az egyik legkeresettebb bűnöző, aki Mexikóban bujkálhat.
Fotó: X/@KTLA

Miért került a legkeresettebb bűnöző az FBI Top 10-es listájára?

A hatóságok szerint a legkeresettebb bűnöző 2019. augusztus 15-én egy Los Angeles-i borbélyüzletben több lövést adott le Jabali Dumasra. A férfit fején találta a lövés, és a helyszínen életét vesztette.

A nyomozók úgy vélik, hogy az eset bandák közötti konfliktushoz köthető, mivel Cardenasnak ismert bűnszervezeti kapcsolatai vannak.

A gyanúsított ellen 2020 áprilisában adtak ki elfogatóparancsot gyilkosság miatt. A hatóságok szerint a férfi elmenekült az Egyesült Államokból, és jelenleg Mexikóban bujkálhat.

Miért emelték egymillió dollárra a legkeresettebb bűnöző fejvadászdíját?

Amikor a legkeresettebb bűnöző 2022-ben felkerült az FBI Top 10-es listájára, még 100 ezer dolláros jutalmat ajánlottak fel az elfogásához vezető információkért.

A díjat később 250 ezer dollárra emelték, most pedig már 

egymillió dollárt (330 millió forintot) ígérnek annak, aki segít a nyomozóknak kézre keríteni.

Jim McDonnell, Los Angeles rendőrfőnöke szerint ez „kritikus lépés” lehet az ügy megoldásában.

Az FBI Los Angeles-i irodájának egyik vezetője, Akil Davis nyílt üzenetet is küldött a szökésben lévő férfinak: Mexikó nem lesz biztonságos menedék számára, és a hatóságok mindent megtesznek, hogy igazságot szolgáltassanak az áldozat családjának.

Az FBI „Top 10 Most Wanted” listája évtizedek óta a világ egyik legismertebb körözési rendszere. Részletek az Origo korábbi cikkében:

A legnagyobb bűnözői hajtóvadászatok.

 

 

