Egy apró részlet Da Vinci rajzán 500 évig rejtve maradt – egy londoni fogorvos állítja, megfejtette a titkot

A híres reneszánsz művész, Leonardo da Vinci 1490 körül készítette el az ikonikus rajzot, a Vitruvius-tanulmányt, amely az „ideális emberi test” arányait próbálja bemutatni. A kép azóta az emberi anatómia és a művészet egyik legismertebb szimbólumává vált. A rajz egy férfi alakját mutatja, amely egyszerre illeszkedik egy körbe és egy négyzetbe. Az ötlet az ókori római építésztől, Vitruvius-tól származik, aki szerint az ideális emberi test arányai tökéletes geometriai formákba illeszthetők.

Megfejthették Leonardo da Vinci Vitruvius-tanulmányának rejtélyét – Fotó: Ann Ronan Picture Library

Úgy gondolták, Leonardo da Vinci az aranymetszés alapján készítette a rajzot

A kutatók hosszú ideig úgy gondolták, hogy da Vinci az úgynevezett aranymetszés alapján határozta meg az arányokat. A számítások azonban sosem illettek tökéletesen a rajz méreteire, így a kérdés több mint 500 évig nyitva maradt, írja a sciencealert.com.

Egy 2023-ban publikált tanulmányban egy londoni fogorvos, Rory Mac Sweeney azonban új magyarázattal állt elő. Szerinte a rajz titka egy egyenlő oldalú háromszög, amely az alak lábai között jelenik meg.

Da Vinci jegyzeteiben valóban szerepel egy utalás erre: „Ha az ember szétterpeszti a lábait, és felemeli a karjait úgy, hogy az ujjai a feje tetejének vonalát érintsék, a lábak közötti tér egy egyenlő oldalú háromszöget alkot.”

Mac Sweeney számításai szerint ez a háromszög egy különleges arányhoz vezet: körülbelül 1,64-1,65 közötti értékhez.

Egy matematikai arány, amelyet csak évszázadokkal később írtak le

Ez az érték rendkívül közel áll az úgynevezett tetraéderes arányhoz (1,633) – egy fontos geometriai arányhoz, amelyet a tudomány csak 1917-ben írt le hivatalosan. Ezt az arányt például akkor használják, amikor azt vizsgálják, hogyan lehet gömböket a lehető leghatékonyabban elrendezni egy háromdimenziós szerkezetben. A jelenség számos természetes rendszerben megfigyelhető, például kristályoknál vagy biológiai struktúráknál.

A fogászatban is megjelenik a tetraéderes arányszám

Mac Sweeney számára a szám azért volt ismerős, mert a fogászatban létezik egy hasonló geometriai elv, az úgynevezett Bonwill-háromszög, amelyet már 1864-ben leírtak. Ez a háromszög az emberi állkapocs optimális működésének egyik alapelve, és meglepő módon ugyanazt az arányt – 1,633-at – mutatja. A kutató szerint nem véletlen az egyezés: elképzelhető, hogy az emberi test több pontján is hasonló geometriai szabályok érvényesülnek.