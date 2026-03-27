Meditálás közben csapott le a leopárd – esélye sem volt a szerzetesnek

Leopárd ölt meg egy cseh szerzetest a Kumana Nemzeti Parkban, Sri Lankán - közölte a cseh külügyminisztérium. A hatóságok vizsgálják a leopárd támadás részleteit.

A leopárd támadás a Kumana Nemzeti Park eldugott részén történt

Fotó: Unsplash

Adam Corgo, a tárca szóvivője a Sri Lanka-i hatóságok tájékoztatását megerősítve számolt be pénteken a 43 éves cseh állampolgárságú szerzetes haláláról. Hozzátette, hogy a cseh nagykövetség felvette a kapcsolatot a helyi rendőrséggel, és értesítették a szerzetes családját is, őszinte részvétüket tolmácsolva a tragédia miatt.

Az OnLanka angol nyelvű hírportál jelentése szerint a helyi rendőrség csütörtökön indított vizsgálatot a szerzetes halála ügyében.

Hogyan történt a leopárd támadás?

A szerzetes egy barlangban meditált, testét a nyakán és a mellkasán hatalmas sebekkel fedezték fel, és leopárdnyomokat is találtak a helyszínen - írta meg a Hiru News hírportál.

A cseh szerzetest először 2021-ben töltött egy hónapot Sri Lankán, majd hazautazott Csehországba. Tavaly januárban azonban visszatért, és azóta a Kumana Nemzeti Park Bambaragasthalawa régiójában töltötte elvonulását magát a meditációnak szentelve - írta a hírportál.