Meditálás közben csapott le a leopárd – esélye sem volt a szerzetesnek

Cseh szerzetes halála rázta meg a helyi közösséget Sri Lankán. A leopárd támadás egy eldugott nemzeti parkban történt, ahol a férfi hosszabb ideje élt visszavonultan. A hatóságok vizsgálják a tragédia körülményeit.
Leopárd ölt meg egy cseh szerzetest a Kumana Nemzeti Parkban, Sri Lankán - közölte a cseh külügyminisztérium. A hatóságok vizsgálják a leopárd támadás részleteit. 

A leopárd támadás a Kumana Nemzeti Park eldugott részén történt - Képünk illusztráció
Adam Corgo, a tárca szóvivője a Sri Lanka-i hatóságok tájékoztatását megerősítve számolt be pénteken a 43 éves cseh állampolgárságú szerzetes haláláról. Hozzátette, hogy a cseh nagykövetség felvette a kapcsolatot a helyi rendőrséggel, és értesítették a szerzetes családját is, őszinte részvétüket tolmácsolva a tragédia miatt.

Az OnLanka angol nyelvű hírportál jelentése szerint a helyi rendőrség csütörtökön indított vizsgálatot a szerzetes halála ügyében.

Hogyan történt a leopárd támadás?

A szerzetes egy barlangban meditált, testét a nyakán és a mellkasán hatalmas sebekkel fedezték fel, és leopárdnyomokat is találtak a helyszínen - írta meg a Hiru News hírportál.

A cseh szerzetest először 2021-ben töltött egy hónapot Sri Lankán, majd hazautazott Csehországba. Tavaly januárban azonban visszatért, és azóta a Kumana Nemzeti Park Bambaragasthalawa régiójában töltötte elvonulását magát a meditációnak szentelve - írta a hírportál.

