Meditálás közben csapott le a leopárd – esélye sem volt a szerzetesnek

Leopárd ölt meg egy cseh szerzetest a Kumana Nemzeti Parkban, Sri Lankán - közölte a cseh külügyminisztérium. A hatóságok vizsgálják a leopárd támadás részleteit.
Adam Corgo, a tárca szóvivője a Sri Lanka-i hatóságok tájékoztatását megerősítve számolt be pénteken a 43 éves cseh állampolgárságú szerzetes haláláról. Hozzátette, hogy a cseh nagykövetség felvette a kapcsolatot a helyi rendőrséggel, és értesítették a szerzetes családját is, őszinte részvétüket tolmácsolva a tragédia miatt.
Az OnLanka angol nyelvű hírportál jelentése szerint a helyi rendőrség csütörtökön indított vizsgálatot a szerzetes halála ügyében.
Hogyan történt a leopárd támadás?
A szerzetes egy barlangban meditált, testét a nyakán és a mellkasán hatalmas sebekkel fedezték fel, és leopárdnyomokat is találtak a helyszínen - írta meg a Hiru News hírportál.
A cseh szerzetest először 2021-ben töltött egy hónapot Sri Lankán, majd hazautazott Csehországba. Tavaly januárban azonban visszatért, és azóta a Kumana Nemzeti Park Bambaragasthalawa régiójában töltötte elvonulását magát a meditációnak szentelve - írta a hírportál.
Felesége szeme láttára taposta halálra az elefánt a magyar férfit Srí Lankán
Felesége szeme láttára halt meg az a 64 éves magyar férfi, akire hétfőn támadt rá egy vadon élő elefánt Srí Lankán, a Sigiriya közelében. A nő tehetetlenül nézte végig, ahogy a több tonnás elefánt ráront férjére, majd halálra tapossa.
Hópárduc marcangolt egy turistát a síparadicsomban – sokkoló videóval
Horrorba illő jelenetek játszódtak le Kína egyik legnépszerűbb síparadicsomában. Egy hópárduc támadt rá egy turistára, aki épp a szállására tartott. A brutális támadásról megdöbbentő felvételek kerültek fel a közösségi oldalakra.