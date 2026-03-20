Megpróbálták letartóztatni, megharapta a rendőrt – videó

Sokkoló incidens történt Gloucesterben: egy férfi az utcán támadt rá egy rendőrre letartóztatás közben. Az esetről készült felvétel bejárta a közösségi médiát, és nagy felháborodást váltott ki – írja a Daily Mail.

Letartóztatás közben megharapta a rendőrt egy férfi – Fotó: Unsplash

Megharapta a rendőrt letartóztatás közben

A 39 éves Luke Goodhall a földön fekve állt ellen a rendőröknek, akik próbálták megakadályozni a férfi rúgásait. Az eset akkor vett igazán szürreális fordulatot, amikor az egyik rendőr fájdalmasan felkiáltott:

Ne harapj! Engedd el a lábam!

A férfi ugyanis megharapta az őt letartóztatni próbáló rendőr lábát. A rendőr kénytelen volt erőszakot alkalmazni a támadó ellen. Az incidens után a férfit őrizetbe vették, és bíróság előtt elismerte, hogy testi sértést okozott. A támadás miatt kilenc hónap börtönbüntetést kapott.

A Gloucestershire-i Rendőrség megerősítette, hogy az erő alkalmazása arányos és jogszerű volt, a testkamerás felvételek pedig bizonyítják a rendőr professzionális fellépését. A nyilvánosságra került videó kezdetben vitát váltott ki a közösségi médiában, de a vizsgálat alátámasztotta, hogy az intézkedés szükséges volt, és a rendőr csak saját magát és a környezet biztonságát védte.

