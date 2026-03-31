Botrány a Miami Repülőtéren: brutális vita tört ki egy poggyász miatt

A hatóságok tájékoztatása szerint a 30 éves Nafisa Dockery, a 21 éves Dionjana Cochran és a 26 éves Davana Cochran egy Frontier Airlines által üzemeltetett, Philadelphiába tartó járatra vártak, amikor a beszállítás során kiderült, hogy egy második kézipoggyász után nem fizettek. A légitársaság munkatársa felszólította őket, hogy rendezzék a díjat, vagy hagyják el a sort. Végül letartóztatták őket - írja a NyPost.

Letartóztatták a repülőn őrjöngő három nőt. A kép illusztráció.



A helyzet rövid időn belül szóváltásba torkollott. A jelentések szerint a nők a figyelmeztetés ellenére sem fizettek, sőt, egy lezárt területen keresztül feljutottak a repülőgépre. Ezt követően a beszállókártyáikat érvénytelenítették, és a repülőtér biztonsági szolgálata kérte eltávolításukat. A kiérkező rendőrök többször is felszólították az érintetteket, hogy hagyják el a fedélzetet, azonban ennek nem tettek eleget.

A helyzet végül odáig fajult, hogy az utasokat le kellett szállítani a gépről, miközben a három nő továbbra is ellenállt az intézkedésnek.

A beszámolók szerint a konfliktus a terminálban is folytatódott, ahol dulakodás alakult ki, miután a rendőrök megpróbálták megbilincselni őket. Az esetről készült felvételek gyorsan elterjedtek a közösségi médiában, amelyeken az látható, ahogy a nőket bilincsben vezetik el, miközben a körülöttük állók videózzák az eseményeket.

NEW: Three women were pulled from a Frontier Airlines flight at Miami Airport after trying to board with an extra piece of luggage and refusing to pay for it



Nafisa Dockery, 30, Dionjana Cochran, 21, and Davana Cochran, 26, were arrested at Miami International Airport… pic.twitter.com/98rK9c6qSZ — Unlimited L's (@unlimited_ls) March 30, 2026

A három nőt végül őrizetbe vették, és többek között birtokháborítás, valamint a rendőri intézkedéssel szembeni ellenállás miatt emeltek ellenük vádat. Az érintett járat indulása az incidens következtében mintegy egy órát késett. Az ügy rávilágít arra, hogy a légitársaságok egyre szigorúbban ellenőrzik a poggyászszabályokat, és azok megszegése akár komoly következményekkel is járhat az utasok számára. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy verekedés tört ki egy repülőjáraton a leszállás előtt.