Botrány a Miami Repülőtéren: brutális vita tört ki egy poggyász miatt

A hatóságok tájékoztatása szerint a 30 éves Nafisa Dockery, a 21 éves Dionjana Cochran és a 26 éves Davana Cochran egy Frontier Airlines által üzemeltetett, Philadelphiába tartó járatra vártak, amikor a beszállítás során kiderült, hogy egy második kézipoggyász után nem fizettek. A légitársaság munkatársa felszólította őket, hogy rendezzék a díjat, vagy hagyják el a sort. Végül letartóztatták őket - írja a NyPost.
Letartóztatták az őrjöngő nőket
A helyzet rövid időn belül szóváltásba torkollott. A jelentések szerint a nők a figyelmeztetés ellenére sem fizettek, sőt, egy lezárt területen keresztül feljutottak a repülőgépre. Ezt követően a beszállókártyáikat érvénytelenítették, és a repülőtér biztonsági szolgálata kérte eltávolításukat. A kiérkező rendőrök többször is felszólították az érintetteket, hogy hagyják el a fedélzetet, azonban ennek nem tettek eleget.
A helyzet végül odáig fajult, hogy az utasokat le kellett szállítani a gépről, miközben a három nő továbbra is ellenállt az intézkedésnek.
A beszámolók szerint a konfliktus a terminálban is folytatódott, ahol dulakodás alakult ki, miután a rendőrök megpróbálták megbilincselni őket. Az esetről készült felvételek gyorsan elterjedtek a közösségi médiában, amelyeken az látható, ahogy a nőket bilincsben vezetik el, miközben a körülöttük állók videózzák az eseményeket.
A három nőt végül őrizetbe vették, és többek között birtokháborítás, valamint a rendőri intézkedéssel szembeni ellenállás miatt emeltek ellenük vádat. Az érintett járat indulása az incidens következtében mintegy egy órát késett. Az ügy rávilágít arra, hogy a légitársaságok egyre szigorúbban ellenőrzik a poggyászszabályokat, és azok megszegése akár komoly következményekkel is járhat az utasok számára. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy verekedés tört ki egy repülőjáraton a leszállás előtt.