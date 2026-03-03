Menekül a libanoni hadsereg, Izrael brutális csapásra készül

Egy libanoni katonai forrás szerint a hadsereg a katonák biztonsága érdekében döntött a csapatok átcsoportosításáról. A lépés azután történt, hogy az elmúlt órákban jelentősen erősödtek az Izrael felől érkező támadások.

Libanon visszavonta csapatait a határról az izraeli támadások fokozódása miatt

Fotó: Middle East Images via AFP

A libanoni állami hírügynökség arról számolt be, hogy a hadsereg kiüríti az „előretolt állásokat” a határ mentén. Szemtanúk beszámolói szerint legalább hét ilyen pozíciót hagytak el. A források szerint a libanoni hadsereg visszavonulása átmeneti intézkedés a további veszteségek elkerülése érdekében.

Mindeközben Izrael védelmi minisztere, Israel Katz közölte: utasította a hadsereget, hogy haladjon előre, és foglaljon el további ellenőrzési pontokat Libanon területén annak érdekében, hogy megakadályozza az izraeli határ menti települések elleni támadásokat.

A térségben ezzel újabb feszültséggóc alakult ki, ami tovább növeli a konfliktus kiszélesedésének kockázatát.