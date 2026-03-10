Kizuhant a libegőből egy nyolcéves gyerek

A baleset vasárnap kora délután történt, a mentőszolgálatokat azonnal riasztották a helyszínre. A fiú a jelentések szerint a libegő felső állomása közelében esett le, ami miatt a mentők légi szállítást kértek – írja a People.

Mentőhelikoptert hívtak a libegőhöz.

Rémisztő percek a libegőnél

A Lake Valley tűzoltóság közleménye szerint a baleset a Grandview felvonónál történt. A sípálya járőrei gyorsan a helyszínre érkeztek, elsősegélyt nyújtottak a sérült gyermeknek, majd a mentési ponthoz vitték. A helyszínre érkező mentősök és a légimentő személyzete a sérülés súlyossága miatt azonnali kórházi szállítást javasolt. A fiút végül helikopterrel egy nevadai kórházba szállították. A hatóságok egyelőre nem közölték a gyermek személyazonosságát, és az állapotáról sem adtak részletes tájékoztatást.

A síközpont szóvivője szerint a baleset a felvonó felső végállomása közelében történt.

A Sierra-at-Tahoe síterep nagyjából 26 kilométerre található South Lake Tahoe városától.

Egy lány is a mélybe zuhant

Az eset nem sokkal azután történt, hogy egy másik, 12 éves lány is leesett egy sífelvonóról a Mammoth Mountain síterületen, bár ő szerencsére nem szenvedett súlyos sérüléseket.

12 méter zuhant egy gyerek a sífelvonóról

Egy kínai síparadicsomban is kizuhant egy gyerek a sífelvonóból, és mintegy 12 métert zuhant a mélybe. A beszámolók szerint a gyermek egy sítanfolyamon vett részt, amikor a védőrúd alá csúszhatott, majd körülbelül 18 másodpercig kapaszkodott, mielőtt leesett.