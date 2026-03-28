Egyre több nőt érint ez a rejtélyes betegség, mégis gyakran félrediagnosztizálják

A lipödéma egy kevéssé ismert, de egyre gyakrabban emlegetett egészségügyi állapot, amely akár a nők tíz százalékát is érintheti. Sokan narancsbőrnek vagy egyszerű túlsúlynak hiszik, pedig a lipödéma teljesen más mechanizmus szerint alakítja át a testet, és a diéta vagy a sport alig segít rajta – írja a Daily Mail.

Lipödéma vagy narancsbőr? Sokan összetévesztik a kettőt – Fotó: Pexels

Mi a különbség a lipödéma és a narancsbőr között?

A lipödéma lényege, hogy a zsír a bőr alatt aránytalanul halmozódik fel, leggyakrabban a combokban, lábszárakban, csípőn és fenéken, és sok esetben a karokat is érinti. Az állapot gyakran szimmetrikusan jelentkezik, így mindkét lábat hasonlóan érinti, miközben a lábfejet rendszerint kíméli. A jellegzetes „mandzsetta” a bokánál könnyen felismerhető tünet. Szakértők szerint a lipödéma gyakran hormonális változások – pubertás, terhesség, menopauza – hatására alakul ki, és nem reagál a hagyományos fogyókúrára vagy edzésre.

A betegek számára a legfeltűnőbb különbség a narancsbőrhöz képest a fájdalom és a csomós textúra: a lipödémás zsír keményebb, érzékeny, könnyen zúzódik, és a bőr alatt apró csomók érezhetők.

Ezzel szemben a narancsbőr puha, felületes, és általában nem okoz fájdalmat. A lipödéma fizikai és érzelmi terhe jelentős: a lábak nehézkesek, fájdalmasak lehetnek, a mindennapi mozgást is megnehezítik, ahogy azt több híresség, köztük Doja Cat és Josie Gibson is nyíltan elmondta.

A korai felismerés kulcsfontosságú, ám a lipödémát sok nőnél évekig félrediagnosztizálják. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a megfelelő kezelés a tünetek enyhítésére koncentrál: kompressziós terápiával, célzott mozgással és súlyosabb esetben sebészi beavatkozással lehet javítani az életminőségen. A lipödéma felismerése jelentősen javíthat az életminőségen.