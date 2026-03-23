Itt az új bizonyíték? Különös lényt kaptak lencsevégre a Loch Nessben

A 31 éves Sasha Lake március 1-jén, kora este vette észre a furcsa jelenséget, miközben a Loch Ness-i tó partján állt. Elmondása szerint a víz felszínén egy objektum rendkívüli sebességgel haladt, ráadásul a hullámokkal szemben, számolt be a Daily Mail.

A Loch Ness-i szörny rejtélye évszázadok óta él, csak tavaly öt gyanús lényt láttak a skóciai tóban

Izgatott és kíváncsi voltam. Csak azért hagytam abba a felvételt, mert eltűnt a látómezőből. Ilyen gyors állat nincs a tóban

– mesélte a férfi, aki a felvételt megmutatta Alan McKenna-nek, aki szerint a legmegdöbbentőbb a mozgás sebessége.

Egyszerűen nincs olyan állat a Loch Nessben, amely képes lenne ilyen tempóra

– jelentette ki a Loch Ness Exploration nevű szakértői csoport vezetője, aki hozzátette: a jelenséget nem magyarázza fóka, úszó vagy kajakos, de még a szél által keltett vízmozgás sem.

A Loch Ness-i rejtély: a hullámokkal szemben haladt

Egy másik helyi szakértő, Shaun Sloggie is elemezte a felvételt, és kiemelte: a tárgy nemcsak gyors volt, hanem a széllel és hullámokkal ellentétes irányban mozgott.

Akármi is volt, gyorsan haladt – és elég nagy lehetett ahhoz, hogy ilyen hullámokat keltsen

– mondta.

A titokzatos jelenség sokak szerint akár a legendás Loch Ness-i szörny, azaz „Nessie” újabb felbukkanása is lehet. A mítosz évszázadok óta él, de igazán 1933-ban vált világhírűvé, amikor az első fénykép készült a feltételezett lényről. A hivatalos észlelési nyilvántartás szerint 2025-ben már öt alkalommal jelentettek hasonló megfigyelést – a mostani pedig az első lehet 2026-ban.

A szemtanút a látottak teljesen összezavarták

Nem tudom megmagyarázni. Leültem, és próbáltam kitalálni, mi lehetett – de egyszerűen nem találtam magyarázatot

– árulta el Sasha Lake. Hozzátette: erős a gyanúja, hogy valami ismeretlent sikerült rögzítenie.

A felvétel egyelőre újabb kérdéseket vet fel, mint válaszokat ad – de egy dolog biztos: a Loch Ness rejtélye tovább él, és még mindig képes lázba hozni az embereket világszerte.

