Támadás? Iráni rakéták tarthatnak London felé

A beszámoló szerint London akár hatótávolságon belülre kerülhet, ha az indítóállásokat megfelelő irányba állítják – írja a The Telegraph cikke.

Fotó: Unsplash

Valóban elérhetik Londont az iráni rakéták?

A brit sajtó arról ír:

bizonyos ballisztikus rakéták hatótávolsága elegendő lehet egy ilyen támadáshoz, különösen, ha a kilövőállásokat stratégiailag áthelyezik vagy átirányítják.

A cikk egy konkrét példát is említ: Irán korábban több mint 5000 kilométeres távolságra lévő célpont ellen hajtott végre rakétatámadást, ami jól mutatja a technológiai képességeket.

Fotó: AFP

Mennyire védett London légtere?

A forrás szerint London légtere nem feltétlenül nyújt teljes körű védelmet egy ilyen jellegű fenyegetéssel szemben.

A brit lap arra figyelmeztet, hogy a jelenlegi légvédelmi rendszerek nem biztos, hogy minden esetben képesek lennének hatékonyan reagálni egy nagy hatótávolságú rakétatámadásra.

Ez a megállapítás komoly vitákat indíthat el a brit védelmi képességekről és a szükséges fejlesztésekről.

Milyen események erősítik a London elleni fenyegetésről szóló narratívát?

A London elleni potenciális fenyegetésről szóló hírek egy sor közelmúltbeli eseményhez kapcsolódnak.

Iráni beszámolók szerint rakétákat indítottak egy távoli katonai bázis ellen, míg korábban dróntámadás érte a brit Akrotiri támaszpontot Cipruson.

Ezek az incidensek azt mutatják, hogy a konfliktus egyre szélesebb földrajzi térséget érint, és a feszültség folyamatosan növekszik.