Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Támadás? Iráni rakéták tarthatnak London felé

Támadás? Iráni rakéták tarthatnak London felé

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb aggasztó állítás látott napvilágot a közel-keleti feszültségek kapcsán. Egy brit lap szerint London is elérhető lehet bizonyos iráni rakéták számára, ami komoly biztonsági kérdéseket vet fel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A beszámoló szerint London akár hatótávolságon belülre kerülhet, ha az indítóállásokat megfelelő irányba állítják – írja a The Telegraph cikke.

London elméletileg célponttá válhat, ha az iráni rakétarendszereket megfelelő irányba állítják.
Fotó: Unsplash

Valóban elérhetik Londont az iráni rakéták?

A jelentés szerint London elméletileg elérhető lenne, ha az iráni rakétarendszereket megfelelő irányba fordítanák.

A brit sajtó arról ír:

bizonyos ballisztikus rakéták hatótávolsága elegendő lehet egy ilyen támadáshoz, különösen, ha a kilövőállásokat stratégiailag áthelyezik vagy átirányítják.

A cikk egy konkrét példát is említ: Irán korábban több mint 5000 kilométeres távolságra lévő célpont ellen hajtott végre rakétatámadást, ami jól mutatja a technológiai képességeket.

Fotó: AFP

Mennyire védett London légtere?

A forrás szerint London légtere nem feltétlenül nyújt teljes körű védelmet egy ilyen jellegű fenyegetéssel szemben.

A brit lap arra figyelmeztet, hogy a jelenlegi légvédelmi rendszerek nem biztos, hogy minden esetben képesek lennének hatékonyan reagálni egy nagy hatótávolságú rakétatámadásra.

Ez a megállapítás komoly vitákat indíthat el a brit védelmi képességekről és a szükséges fejlesztésekről.

Milyen események erősítik a London elleni fenyegetésről szóló narratívát?

A London elleni potenciális fenyegetésről szóló hírek egy sor közelmúltbeli eseményhez kapcsolódnak.

Iráni beszámolók szerint rakétákat indítottak egy távoli katonai bázis ellen, míg korábban dróntámadás érte a brit Akrotiri támaszpontot Cipruson.

Ezek az incidensek azt mutatják, hogy a konfliktus egyre szélesebb földrajzi térséget érint, és a feszültség folyamatosan növekszik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!