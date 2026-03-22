Terrortámadás rázta meg Londont – gyalogosok közé hajtott egy autó

A támadás 2017. március 22-én, délután 14:40 körül történt London központjában. Az elkövető a Westminster híd déli oldalán hajtott fel a járdára, ahol gyalogosokat gázolt el, majd a járművel a Westminster-palota közelében csapódott a kerítésnek. Ezután késsel rontott a Parlament területének bejáratánál szolgálatot teljesítő rendőrre.

Virágokat helyeztek el a Parlament épülete előtt a 2017. március 22-i londoni terrortámadás áldozatainak emlékére.

Londoni terrortámadás – a Westminster híd áldozatai

A támadásnak a merénylőn kívül öt halálos áldozata volt, köztük PC Keith Palmer rendőr, és sokan megsérültek.

Keith Palmer rendőr

A brit miniszterelnök későbbi parlamenti tájékoztatása név szerint is megemlékezett az áldozatokról: Aysha Frade-ről, Kurt Cochranról, Leslie Rhodesról és Keith Palmerről; egy további sérült, Andreea Cristea később halt bele sérüléseibe. A sérültek száma a korai jelentésekben ötven körül szerepelt, a későbbi összesítések 48 sérültről szóltak.

A rendőrség tagjai fehér rózsákat tartanak, miközben csatlakoznak a nyilvánossághoz a londoni Westminster hídon 2017. március 29-én, hogy megemlékezzenek a március 22-i terrortámadás egy hetéről, amelyben öt ember halt meg.

A londoni terrortámadás nemcsak a helyszín miatt rázta meg különösen mélyen a közvéleményt, hanem azért is, mert a brit demokrácia egyik legismertebb szimbóluma, a Parlament közvetlen környezetében történt. Egyetlen támadó néhány perc alatt okozott olyan pusztítást, amely egész Nagy-Britanniát gyászba borította.

A támadás minden egyes szakasza és Masood útvonala Westminsteren keresztül

Khalid Masood 52 éves, Nagy-Britanniában született férfi volt, akinek korábban voltak erőszakos bűncselekményekkel kapcsolatos ügyei, de terrorizmus miatt korábban nem ítélték el.

A brit hatóságok a támadást iszlamista indíttatású terrorcselekményként kezelték, és az Iszlám Államhoz kötődő Amaq hírügynökség egy nappal később magára vállalta azt.

Ugyanakkor a brit hatóságok szerint a támadó inkább propaganda által inspirált elkövető lehetett, nem feltétlenül közvetlen irányítás alatt álló terrorista.

Khalid Masood

Emlékezés az áldozatokra

A Westminster elleni támadás első évfordulóján a brit Parlament külön megemlékezést tartott az áldozatok tiszteletére. Az emlékezés középpontjában azok álltak, akik életüket vesztették, különösen Keith Palmer rendőr, aki szolgálat közben, fegyvertelenül próbálta védeni a Parlamentet.

Egy 2022. március 22-én Londonban a Parlament által készített fénykép virágkoszorúkat mutat, melyeket egy emléktábla mellett helyeztek el Keith Palmer rendőr halálának ötödik évfordulója alkalmából, akit egy 2017. március 22-i terrortámadás során meggyilkoltak.

A 2017-es Westminster-merénylet máig a modern brit történelem egyik legsúlyosabb, szimbolikus erejű terrortámadása. Nemcsak a veszteségek miatt, hanem azért is, mert egy pillanat alatt tette nyilvánvalóvá: a mindennapi városi élet és a nemzeti intézmények biztonsága sem magától értetődő. A londoni terrortámadás évfordulóján az áldozatokra, a túlélőkre és a helyszínen szolgálatot teljesítő rendőrökre emlékezünk.