Terrortámadás rázta meg Londont – gyalogosok közé hajtott egy autó

A támadás 2017. március 22-én, délután 14:40 körül történt London központjában. Az elkövető a Westminster híd déli oldalán hajtott fel a járdára, ahol gyalogosokat gázolt el, majd a járművel a Westminster-palota közelében csapódott a kerítésnek. Ezután késsel rontott a Parlament területének bejáratánál szolgálatot teljesítő rendőrre.
Londoni terrortámadás – a Westminster híd áldozatai
A támadásnak a merénylőn kívül öt halálos áldozata volt, köztük PC Keith Palmer rendőr, és sokan megsérültek.
A brit miniszterelnök későbbi parlamenti tájékoztatása név szerint is megemlékezett az áldozatokról: Aysha Frade-ről, Kurt Cochranról, Leslie Rhodesról és Keith Palmerről; egy további sérült, Andreea Cristea később halt bele sérüléseibe. A sérültek száma a korai jelentésekben ötven körül szerepelt, a későbbi összesítések 48 sérültről szóltak.
A londoni terrortámadás nemcsak a helyszín miatt rázta meg különösen mélyen a közvéleményt, hanem azért is, mert a brit demokrácia egyik legismertebb szimbóluma, a Parlament közvetlen környezetében történt. Egyetlen támadó néhány perc alatt okozott olyan pusztítást, amely egész Nagy-Britanniát gyászba borította.
Khalid Masood 52 éves, Nagy-Britanniában született férfi volt, akinek korábban voltak erőszakos bűncselekményekkel kapcsolatos ügyei, de terrorizmus miatt korábban nem ítélték el.
A brit hatóságok a támadást iszlamista indíttatású terrorcselekményként kezelték, és az Iszlám Államhoz kötődő Amaq hírügynökség egy nappal később magára vállalta azt.
Ugyanakkor a brit hatóságok szerint a támadó inkább propaganda által inspirált elkövető lehetett, nem feltétlenül közvetlen irányítás alatt álló terrorista.
Emlékezés az áldozatokra
A Westminster elleni támadás első évfordulóján a brit Parlament külön megemlékezést tartott az áldozatok tiszteletére. Az emlékezés középpontjában azok álltak, akik életüket vesztették, különösen Keith Palmer rendőr, aki szolgálat közben, fegyvertelenül próbálta védeni a Parlamentet.
A 2017-es Westminster-merénylet máig a modern brit történelem egyik legsúlyosabb, szimbolikus erejű terrortámadása. Nemcsak a veszteségek miatt, hanem azért is, mert egy pillanat alatt tette nyilvánvalóvá: a mindennapi városi élet és a nemzeti intézmények biztonsága sem magától értetődő. A londoni terrortámadás évfordulóján az áldozatokra, a túlélőkre és a helyszínen szolgálatot teljesítő rendőrökre emlékezünk.
Forrás: 2017 Westminster attack elnevezésű Wikipedia szócikk.
Hatalmas robbanás rázta meg New Yorkot, így próbálták romba dönteni a World Trade Centert – videó
33 éve, 1993. február 26-án délben New York pénzügyi negyedét megrázta egy hatalmas robbanás a World Trade Center mélygarázsában. A Világkereskedelmi Központ robbantásának célja az volt, hogy az Északi torony a Déli toronyra dőljön, és mindkét felhőkarcoló összeomoljon – ez végül nem következett be, de a támadás így is halálos áldozatokat követelt és ezrek életét forgatta fel.
Egyetlen szikra – és több száz diák halt meg egy iskola robbanásában – videó
1937. március 18-án az Egyesült Államok egyik legsúlyosabb iskolai katasztrófája történt Texas államban. A Texasi gázrobbanás a New London Consolidated School épületét rombolta le, és több mint háromszáz ember – többségében diák – életét követelte.