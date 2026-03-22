Terrortámadás rázta meg Londont – gyalogosok közé hajtott egy autó

2017. március 22-én London szívében, a Westminster hídnál és a brit Parlament közvetlen közelében terrortámadás rázta meg az Egyesült Királyságot. A londoni terrortámadás során Khalid Masood autóval a gyalogosok közé hajtott a Westminster hídon, majd a parlamenti kerítésnél kiszállva halálosan megkéselte Keith Palmer rendőrt, mielőtt a fegyveres rendőrök lelőtték.
A támadás 2017. március 22-én, délután 14:40 körül történt London központjában. Az elkövető a Westminster híd déli oldalán hajtott fel a járdára, ahol gyalogosokat gázolt el, majd a járművel a Westminster-palota közelében csapódott a kerítésnek. Ezután késsel rontott a Parlament területének bejáratánál szolgálatot teljesítő rendőrre.

Virágokat helyeztek el a Parlament épülete előtt a 2017. március 22-i londoni terrortámadás áldozatainak emlékére.
Fotó: KATE GREEN / ANADOLU AGENCY

Londoni terrortámadás – a Westminster híd áldozatai

A támadásnak a merénylőn kívül öt halálos áldozata volt, köztük PC Keith Palmer rendőr, és sokan megsérültek. 

An undated handout picture released by the British Metropolitan Police Service in London on March 22, 2017, shows PC Keith Palmer who was killed during the terror incident at the Houses of Parliament earlier today. Britain will not change its terrorism threat level despite an attack in London on Wednesday which left three people and the assailant dead, Prime Minister Theresa May said. Three people were killed in a "terrorist" attack in the heart of London Wednesday when a man mowed down pedestrians on a bridge, then stabbed a police officer outside parliament before being shot dead. (Photo by HO / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Metropolitan Police Servce " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Keith Palmer rendőr
Fotó: HO / AFP

A brit miniszterelnök későbbi parlamenti tájékoztatása név szerint is megemlékezett az áldozatokról: Aysha Frade-ről, Kurt Cochranról, Leslie Rhodesról és Keith Palmerről; egy további sérült, Andreea Cristea később halt bele sérüléseibe. A sérültek száma a korai jelentésekben ötven körül szerepelt, a későbbi összesítések 48 sérültről szóltak.

Members of the police force hold white roses as they join members of the public on Westminster Bridge in central London on March 29, 2017 for a vigil to commemorate one-week since the March 22 terror attack that killed four. Four people were killed and scores more injured after British man Khalid Masood ploughed a speeding vehicle through a crowd of pedestrians and fatally stabbed a policeman just inside the gates of the British parliament before being shot dead himself in a frenzied attack lasting just 82 seconds on March 22. (Photo by BEN STANSALL / AFP)
A rendőrség tagjai fehér rózsákat tartanak, miközben csatlakoznak a nyilvánossághoz a londoni Westminster hídon 2017. március 29-én, hogy megemlékezzenek a március 22-i terrortámadás egy hetéről, amelyben öt ember halt meg. 
Fotó: BEN STANSALL / AFP

A londoni terrortámadás nemcsak a helyszín miatt rázta meg különösen mélyen a közvéleményt, hanem azért is, mert a brit demokrácia egyik legismertebb szimbóluma, a Parlament közvetlen környezetében történt. Egyetlen támadó néhány perc alatt okozott olyan pusztítást, amely egész Nagy-Britanniát gyászba borította.

A támadás minden egyes szakasza és Masood útvonala Westminsteren keresztül
Fotó: By OpenStreetMap contributors - openstreetmap.org, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57309701 / Wikipedia

Khalid Masood 52 éves, Nagy-Britanniában született férfi volt, akinek korábban voltak erőszakos bűncselekményekkel kapcsolatos ügyei, de terrorizmus miatt korábban nem ítélték el. 

A brit hatóságok a támadást iszlamista indíttatású terrorcselekményként kezelték, és az Iszlám Államhoz kötődő Amaq hírügynökség egy nappal később magára vállalta azt. 

Ugyanakkor a brit hatóságok szerint a támadó inkább propaganda által inspirált elkövető lehetett, nem feltétlenül közvetlen irányítás alatt álló terrorista.

A recent handout picture taken for an identity document and released by the British Metropolitan Police Service in London on March 24, 2017 shows Khalid Masood (AKA Adrian Elms, Adrian Russell Ajao), the 52-year-old Briton behind the March 22 terror attack at Westminster Bridge and the British parliament. Khalid Masood, the 52-year-old Briton behind this week's terror attack at Westminster Bridge and the British parliament, had a history of violence and was once investigated by the security services for potential extremism. The night before the attack in central London which killed at least four people and injured 50, Masood stayed in a hotel in Brighton on the southern English coast, where he told staff he was visiting friends. (Photo by METROPOLITAN POLICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / METROPOLITAN POLICE " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Khalid Masood
Fotó: - / METROPOLITAN POLICE / AFP

Emlékezés az áldozatokra

A Westminster elleni támadás első évfordulóján a brit Parlament külön megemlékezést tartott az áldozatok tiszteletére. Az emlékezés középpontjában azok álltak, akik életüket vesztették, különösen Keith Palmer rendőr, aki szolgálat közben, fegyvertelenül próbálta védeni a Parlamentet.

A photograph taken on March 22, 2022, by the Houses of Parliament, in London shows wreathes of flowers placed by a memorial plaque to mark the fifth anniversary of the death of PC Keith Palmer, who was murdered during a terrorist attack of March 22, 2017. PC Keith Palmer was fatally stabbed as he stood guard in front of Britain's Houses of Parliament in Westminster on March 22, 2017 by Khalid Masood after the 52 year-old convert to Islam drove into pedestrians at high speed near parliament, killing four other people. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
Egy 2022. március 22-én Londonban a Parlament által készített fénykép virágkoszorúkat mutat, melyeket egy emléktábla mellett helyeztek el Keith Palmer rendőr halálának ötödik évfordulója alkalmából, akit egy 2017. március 22-i terrortámadás során meggyilkoltak.
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

A 2017-es Westminster-merénylet máig a modern brit történelem egyik legsúlyosabb, szimbolikus erejű terrortámadása. Nemcsak a veszteségek miatt, hanem azért is, mert egy pillanat alatt tette nyilvánvalóvá: a mindennapi városi élet és a nemzeti intézmények biztonsága sem magától értetődő. A londoni terrortámadás évfordulóján az áldozatokra, a túlélőkre és a helyszínen szolgálatot teljesítő rendőrökre emlékezünk.

Forrás: 2017 Westminster attack elnevezésű Wikipedia szócikk.

